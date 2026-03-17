В Беларуси существенно снизилось количество ДТП с участием самокатов и велосипедов

Безопасность на дорогах повышается – изменения для владельцев самокатов и велосипедистов снизили аварийность более чем наполовину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указ, направленный на упорядочение и повышение безопасности движения в городах, действует с осени. Нововведения определили статус средств персональной мобильности, установлен единый скоростной лимит – не более 25 километров в час, запрещено движение по проезжей части при наличии тротуара, а пересекать дорогу нужно со скоростью пешехода. Также введена обязательная регистрация отдельных моделей,

Александр Бурак, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

У нас сегодня активно работают во всех областных центрах, в городе Минске и в районных центрах 25 испытательных лабораторий. Сегодня органы испытательной лаборатории в течение суток могут провести все виды соответствующих испытаний и на основании таких испытаний получить в последующем документ, который называется «Выписка из электронного паспорта», для его предоставления в органы Государственной автомобильной инспекции. И тем самым выехать на дорогу общего пользования с усовершенствованным покрытием и обеспечить участие такого транспортного средства в дорожном движении.

В Беларуси обустроено более 440 мест, где можно проехать перекресток без остановки. В ближайшее время планируют оборудовать еще 163 участка, 45 из них – в Минске. В столице уже адаптировано 215 переездов для любителей двухколесного транспорта.