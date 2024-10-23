Почему крещение в храме платное? Объяснил клирик

Михаил Стреха, клирик Свято-Георгиевского прихода г. Минска:

Искренность как раз таки мы и ценим в молодежи. В тот период, когда они ищут правды, они ищут свободы, и когда в поиске этой свободы они приходят к Богу, это уже хорошо. Есть даже какие-то предложения, когда человек переступает порог храма.

Он просто пришел, например, на встречу с классом, и ему рассказали о том, как устроен храм. И вот для него стало это интересно и понятно. Или, например, есть проект, который позволяет даже молодежи, которые негативно относятся к церкви, но видят, что о них позаботились, их пригласили фильм посмотреть вместе или их пригласили просто кофе попить. Их не агитируешь, что давай, завтра мы с тобой пойдем, я тебе расскажу, пошли в храм и так далее. То есть постепенный вход молодежи в эту культуру вообще, то есть в понимание того, что это есть норма.