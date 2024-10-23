Почему крещение в храме платное? Объяснил клирик

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Михаил Стреха, клирик Свято-Георгиевского прихода г. Минска:
Искренность как раз таки мы и ценим в молодежи. В тот период, когда они ищут правды, они ищут свободы, и когда в поиске этой свободы они приходят к Богу, это уже хорошо. Есть даже какие-то предложения, когда человек переступает порог храма.
Он просто пришел, например, на встречу с классом, и ему рассказали о том, как устроен храм. И вот для него стало это интересно и понятно. Или, например, есть проект, который позволяет даже молодежи, которые негативно относятся к церкви, но видят, что о них позаботились, их пригласили фильм посмотреть вместе или их пригласили просто кофе попить. Их не агитируешь, что давай, завтра мы с тобой пойдем, я тебе расскажу, пошли в храм и так далее. То есть постепенный вход молодежи в эту культуру вообще, то есть в понимание того, что это есть норма.
Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Много вообще есть разных форм. Я даже встречал в соцсети православное знакомство, например, для молодых людей. То есть там всякое есть.
Михаил Стреха:
Главное здесь не пойти по этому принципу на поводу, не превратить это в место оказания услуг. Про крещение говорилось и так далее. Здесь стоит заметить и рассказать о том, что перед крещением сейчас обязательная беседа.
– А почему тогда крещение платным становится?
– Я вам объясню почему.
– Это же не место оказания услуг?
– Конечно. Вы приходите в храм, в котором горит свет. Или, например, вы находитесь в храме, в котором тепло. Есть разные формы поддержания существования. Церковь живет за счет пожертвований. Хотите – платите, хотите не платите. Ваше дело. Есть много случаев даже, когда люди приходят и говорят, что у нас нет возможности оплатить крещение. Никаких проблем. За счет тех пожертвований, которые вы вносите за крещение, эти суммы… Люди ногти делают – дороже стоят.