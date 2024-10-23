Клишевич: псевдорелигиозные организации сегодня – эффективное западное оружие против нас

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Сергей Клишевич, депутат Палаты Представителей Национального собрания Беларуси: Тема религии – это очень глубокая духовная тема. В том числе вот этих подходов, которые псевдорелигиозные подходы, ими можно управлять обществом, управлять человеком. Мы же помним, как специалисты в определенных областях общественных отношений знаем, что в 90-е годы, когда развалился Советский Союз и общество оказалось без идеологии, без каких-то устоявшихся мощных духовных основ, сюда хлынули все псевдорелигиозные организации, курируемые Соединенными Штатами Америки, чтобы захватить наше общество и потом управлять.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

В Украине десятки и даже сотни этих сект, сотни этих прозападных организаций, я был в городе Запорожье, там стоит маленькая бедненькая православная церковь и огромное здание с микрофонами, с залом, с пальмами, которые они привезли в город Запорожье.

Сергей Клишевич:

Они знают, как захватить умы материально, а потом уже духовно обработать, но эта духовность ничего не имеет общего с нашими традиционными ценностями и с интересами нашего государства, каждого из нас лично как членов общества. Поэтому с такими псевдорелигиозными нужно бороться. И мы боремся, у нас есть соответствующие законы. Мы все в курсе, что происходит с теми, кто начинает нести не вечное, светлое, а кто начинает разрушать наше общество, прикрываясь якобы свободой вероисповедания и так далее. Поэтому псевдорелигиозные организации сегодня, к большому сожалению, – эффективное западное оружие против нас. И мы должны здесь различать религию, духовные вещи, традиции, всякого рода мусор и шлак, с которым нужно бороться.