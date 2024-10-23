Кочанова: сенаторы сделают всё, чтобы президентская электоральная кампания прошла слаженно

Сенаторы сделают все, чтобы президентская электоральная кампания прошла слаженно и активно со стороны граждан. Об этом журналистам заявила председатель Совета Республики, комментируя назначение даты выборов Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова подчеркнула: белорусы всегда активно идут голосовать, потому что понимают важность политических процессов. Каждый, кто ответственно относится к будущему страны, обязательно исполнит свой гражданский долг.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я уверена просто в этом, что каждый гражданин Республики Беларусь, который по-доброму относится к своей стране и к будущему своей страны, выполнит свой гражданский долг. Не просто с ответственностью, а я думаю, он посчитает своим долгом прийти на избирательный участок и отдать свой голос.

С журналистами Наталья Кочанова пообщалась после встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в нашей стране. В Совете Республики обсуждались вопросы подготовки к очередному XII Форуму регионов Беларуси и России. В 2025 году его примет Нижний Новгород.