26 января – почему именно такая дата президентских выборов? Рассказал председатель ЦИК

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года. Такая дата выбрана неслучайно. По словам председателя Центральной избирательной комиссии Игоря Карпенко, минимальный временной разрыв с единым днем голосования позволит наиболее рационально использовать весь потенциал – в том числе и людей, задействованных в работе участковых комиссий.

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Кампания 2025 года – это завершающий этап модернизации политической системы Республики Беларусь. Мы это время уже жили в рамках измененной Конституции. И тех изменений и дополнений, которые на референдуме были добавлены. Измененного избирательного законодательства. И мы видим, насколько эффективнее мы начали проводить эти политические кампании в нашей стране, настолько они стали более понятными и доступными для наших граждан. После избирательной кампании прошлой прошло менее года. Сохранена инфраструктура избирательных участков. Мы достаточно качественно поработали со списками избирателей. Очень важно, что и готовность граждан… Мы видим, насколько, работая в округах, возросло их гражданское самосознание, понимание того, что мы делаем выбор для себя, для своей страны, для будущего наших детей.

Организационные вопросы предстоящих выборов будут рассмотрены уже завтра. На 24 октября запланировано проведение заседания Центральной избирательной комиссии.