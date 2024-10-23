26 января – почему именно такая дата президентских выборов? Рассказал председатель ЦИК
Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года. Такая дата выбрана неслучайно. По словам председателя Центральной избирательной комиссии Игоря Карпенко, минимальный временной разрыв с единым днем голосования позволит наиболее рационально использовать весь потенциал – в том числе и людей, задействованных в работе участковых комиссий.
«Начало года – самое оптимальное время». Депутаты приняли решение по дате выборов в Беларуси. Читайте здесь.
Выборы Президента определяют будущее Беларуси на ближайшие годы – подчеркнул председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. Депутатам предстоит провести огромную работу, чтобы они прошли открыто, демократично и объективно.
Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Кампания 2025 года – это завершающий этап модернизации политической системы Республики Беларусь. Мы это время уже жили в рамках измененной Конституции. И тех изменений и дополнений, которые на референдуме были добавлены. Измененного избирательного законодательства. И мы видим, насколько эффективнее мы начали проводить эти политические кампании в нашей стране, настолько они стали более понятными и доступными для наших граждан. После избирательной кампании прошлой прошло менее года. Сохранена инфраструктура избирательных участков. Мы достаточно качественно поработали со списками избирателей. Очень важно, что и готовность граждан… Мы видим, насколько, работая в округах, возросло их гражданское самосознание, понимание того, что мы делаем выбор для себя, для своей страны, для будущего наших детей.
Организационные вопросы предстоящих выборов будут рассмотрены уже завтра. На 24 октября запланировано проведение заседания Центральной избирательной комиссии.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Будем работать по тому избирательному законодательству, которое было принято после конституционного референдума, которое мы апробировали уже в единый день голосования. Будем работать уже по этом измененному Избирательному кодексу и в президентскую избирательную кампанию. Я не исключаю, что после проведения президентской избирательной кампании могут появиться какие-то новации избирательного законодательства, которые мы как ЦИК, наделенный полномочиями, проанализируем и внесем свои предложения субъектам права законодательной инициативы.