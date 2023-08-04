Отравление грибами. Как правильно оказать первую помощь?

Вероника Макаревич, корреспондент:
Дождь и солнце, день чудесный – идеальное время для старта тихой охоты. Но прежде, чем отправляться в лес на поиски грибного царства, не забудьте повторить правила сбора этих ценных даров природы.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Дождь и солнце, день чудесный – идеальное время для старта тихой охоты. Но прежде, чем отправляться в лес на поиски грибного царства, не забудьте повторить правила сбора этих ценных даров природы.
Анна Новикова, врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
В Минске ежегодно регистрируются случаи отравления грибами. В текущем году зарегистрирован один случай. Отравиться можно ядовитыми грибами, бледной поганкой. До 90 % случаев отравления с летальным исходом. Мухоморы, ложные опята. Условно съедобные грибы – дождевики, грузди.
Помните, на каждый гриб найдется его ядовитый двойник. Но есть враги, которых не спутаешь ни с кем.
Анна Новикова:
Тщательное изучение видового состава грибов, их внешних признаков при помощи специализированных атласов, справочников, сборников под руководством опытных грибников. Не собирайте грибы, которые вам не известны, не знакомы, подозрительные. Избегайте сбора старых грибов и червивых. Не пробуйте на вкус во время сбора. У дорог, железнодорожных путей, возле промышленных зон, заводов категорически собирать нельзя.
К середине лета в лесных массивах Беларуси начинает появляться смертельно опасная бледная поганка. Она подобно искусному убийце медленно отбирает самое ценное – жизнь. Первые признаки отравления появляются только спустя 8-10 часов после приема пищи.
Анна Новикова:
При появлении первых признаков отравления грибами необходимо организовать быструю доставку пострадавшего в стационар. До приезда врача можно вызвать рвоту, промыть солевым раствором желудок, принять абсорбент – активированный уголь в дозировке 1 таблетка на 10 килограммов.
Избежать несчастных случаев поможет профилактика.
Анна Новикова:
Мойте руки при контакте с ядовитыми грибами. Грибы являются скоропортящимся продуктом, их не стоит хранить при комнатной температуре более трех часов. Хорошо промыть и вымочить, заключительный этап – тщательная термическая обработка.
Но не только дары природы могут навредить человеку. Поклонники тихой охоты тоже зачастую, сами того не зная, наносят вред лесному царству. Под прицелом браконьеров и грибы, и ягоды.
Виталий Бондаревич, заместитель начальника управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:
У нас существуют временные запреты на посещение лесов, есть интерактивная карта, на которую надо обращать внимание. Также необходимо отметить, что сборы ягод и грибов в зависимости от места их произрастания также ограничены решениями местных исполнительных органов. Так как некоторые территории подлежат особой охране. Если ягоды собираются комбайнами самодельными, то они должны не иметь каких-то режущих кромок. Расстояние между зубьями должно быть 0,5 сантиметра. Они должны быть изготовлены из пластмассы, металла, деревянных конструкций.
Анна Новикова:
Ни в коем случае не следует покупать грибы сушеные, свежие, консервированные у лиц случайных, в местах несанкционированной торговли. Продажа грибов разрешается на рынках в специально отведенных местах. Причем к продаже допускаются грибы, прошедшие лабораторный контроль в лабораториях ветсанэкспертизы по радиологическим показателям.