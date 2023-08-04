В Минской области из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности

Во избежание солнечного удара и перегрева специалисты советуют избегать прогулок под палящим солнцем, носить головной убор и пить больше жидкости. МЧС настоятельно рекомендуют в это время отдыхать лишь в специально отведенных для этого местах, не совмещать алкоголь и плавание в любом виде, а также следить за детьми вблизи водоемов и бассейнов.