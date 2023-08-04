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В Минской области из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности

04 августа 2023 14:35
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Новости Беларуси. В Минской области из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности. Днем столбики термометров покажут от 24 до 36 градусов тепла. Белорусов ожидают жаркие выходные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности-1

Во избежание солнечного удара и перегрева специалисты советуют избегать прогулок под палящим солнцем, носить головной убор и пить больше жидкости. МЧС настоятельно рекомендуют в это время отдыхать лишь в специально отведенных для этого местах, не совмещать алкоголь и плавание в любом виде, а также следить за детьми вблизи водоемов и бассейнов.

# Погода в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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