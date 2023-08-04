Гродненский колледж экономики и управления Белкоопсоюза ждёт абитуриентов! Вот почему стоит туда поступать

Выбор будущей профессии – задача не из простых. Такой важный шаг во многом определяет дальнейшую жизнь каждого человека. Гродненский колледж экономики и управления Белкоопсоюза на рынке образовательных услуг более 60 лет. И за это время выпустил 30 тысяч квалифицированных специалистов.

Татьяна Клепач, директор Гродненского колледжа экономики и управления Белкоопсоюза:

В учреждении образования Гродненский колледж экономики и управления подготовка ведется по пяти востребованным специальностям. Операционная деятельность в логистике, планово-экономическая и аналитическая деятельность, маркетинговая деятельность, бухгалтерский учет, анализ и контроль, финансовая деятельность. В Гродно мы первые, кто открыл специальность операционной деятельности логистики. И уже в этом году мы осуществляем шестой набор. И конечно же, к нам приходят учащиеся с самыми высокими баллами, у нас имеется конкурс.

Визитная карточка учреждения – специальность финансовая деятельность. Среди колледжей системы потребительской кооперации – это единственное учебное заведение, которое осуществляет подготовку по данной специальности. Выпускники имеют возможность получить знания в области банковского страхового дела, налогов, налогообложения, денежного кредитования.

Алла Садовская, преподаватель Гродненского колледжа экономики и управления Белкоопсоюза:

Практические, теоретические занятия проводятся с использованием специализированных программных продуктов. Уроки, экскурсии, круглые столы проводятся с участием практических работников, что позволяет приблизить наших учащихся в реальные условия работы финансовых организаций. Наши выпускники – конкурентоспособные специалисты, обладающие широким спектром профессиональных знаний. Это достигается с использованием внутрисистемных и междисциплинарных связей. Практические знания учащиеся закрепляют прохождением производственных практик в страховых организациях, в различных организационно-правовых форм, в государственных службах по надзору за страховой деятельности, налоговых инспекциях и иных финансовых организациях.

Светлана Тоцевич, учащаяся Гродненского колледжа экономики и управления Белкоопсоюза:

Я обучаюсь на специальности – финансовая деятельность. Мне здесь очень нравится. У нас возможность в колледже участвовать в различных олимпиадах, конкурсах, здесь компетентные преподаватели, хорошая база знаний, в дальнейшем я бы хотела работать в органах государственного контроля. Гродненский колледж экономики и управления Белкоопсоюза также занимается экспортом образовательных услуг. На базе учреждения ведется подготовка специалистов по программам дополнительного образования. Сюда приезжают иностранные граждане. Татьяна Клепач:

Подготовку иностранных слушателей мы ведем с 2021 года, уже в этом году у нас будет второй выпуск. Итого мы набрали за два года 56 слушателей.

Франк Кафвембе Кикалакаса, слушатель Гродненского колледжа экономики и управления Белкоопсоюза:

Я приехал из Конго, учусь здесь полгода, на занятиях изучаю русский язык. Я выбрал гродненский колледж, потому что я хочу изучать математику и информатику, чтобы поступить в университет. В колледже созданы все необходимые условия для получения качественного образования. Используются современные технологии и методы обучения. В распоряжении учащихся оснащенные аудитории, лаборатории и учебный магазин непродовольственных товаров. Для любителей активного образа жизни в колледже работает 10 объединений по интересам. Татьяна Клепач:

В прошлом году в спортивном зале была открыта специализированная площадка с мобильным покрытием для занятий различными видами спорта, в том числе для занятий по индор-хоккею. Сегодня учащиеся нашего колледжей имеют возможность посещать спортивные секции и объединения по интересам военного профиля. Это и волейбол, баскетбол, защитник отчества, и шашки, и шахматы. А также имеют возможность развиваться творчески, посещать кружки, степ и вокал.