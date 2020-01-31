Почему декретный отпуск для отцов не оплачивают?

Декретный отпуск для отцов обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Часто ли отказывают наниматели в предоставлении таких отпусков и будут ли они практиковать данную практику? Что тут делать?

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы полагаем, что, действительно, эта норма была вызвана уже назревшей необходимостью. В первую очередь, такой отпуск даётся отцу для того, чтобы он тоже принял участие в первых месяцах жизни этого ребёнка и помог маме, которая, безусловно, находится в сложной и психологической какой-то обстановке.

И не зря законодатель установил вот этот срок, в течение которого этот папа может взять отпуск – 6 месяцев. Поэтому мы полагаем, что такая норма только направлена на укрепление семьи. В то же время и маме будет легче, и папа будет привлечен к воспитанию ребёнка.

Игорь Марзалюк:

Ещё такой вопрос: но эти ж две недели не оплачиваются, так? По законодательству?