Андрей Карпунин: «Женщина возвращается к труду после декретных отпусков неприготовленная, неприспособленная, в шоке»

Декретный отпуск для отцов обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Андрей Юрьевич, с каким восторгом восприняли эту новацию наниматели? Готовы ли они отцов отпускать в такой декрет?

Василевич о декрете для отцов: «Может быть, в меньшей степени будут отказывать в приёме на работу женщинам»

Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Всё очень просто. Во-первых, практика уже была. Я могу сказать, что у меня зять года 4 назад уже сходил в декретный отпуск. Совершенно отработано у нанимателей. Во-вторых, государство в нашей стране является самым большим нанимателем и должно показать, инициировать, показать простоту и необходимость.

Сами наниматели подчёркивают и давно ходят с транспарантом – женщины, уходящие в декретный отпуск, возвращаются с частичной или полной потерей квалификации из-за того, что за 3, за 4 года, а если два декретных отпуска подряд – за 6 лет, технологии, законодательство, экономика – всё уходит настолько далеко вперёд, что женщина возвращается к труду после декретных отпусков неприготовленная, неприспособленная, в шоке. И она больше теряется для общества как специалист, и как для себя – самооценка падает.

Поэтому здесь – и мировая тенденция, и наниматели, и требование жизни, и требование самих женщин, и любовь мужчин.