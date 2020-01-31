Умные фонари на Платонова: разобрали плюсы и минусы

Освещение городских улиц сегодня – едва ли не самая большая статья расходов городского бюджета. Однако в Минске нашли прекрасную альтернативу, чтобы было и светло, и недорого. На столичных улицах появились умные фонари – светодиодные лампы с датчиками движения. Подробнее – в программе «Минск и минчане».

В ночное время они работают на полную мощность лишь при наличии перемещающихся объектов.

Владлен Чухин, начальник производственно-технического отдела УП «Мингорсвет»:

Все светильники размещены на улице Платонова. Они горят с пониженной мощностью, освещение почти такое же. Появляется пешеход или автомобиль – срабатывает датчик на первом светильнике. И так постепенно он двигается – моментально загорается светильник на стопроцентную свою мощность.

Сегодня интеллектуальный свет разливается на городских улицах по всему миру. За ближайшие пять лет планируется ввести еще 26 миллиардов светоточек. Одним из первых в 2015 году внедрил инновацию Лос-Анджелес. Позже экономным освещением заинтересовались и в Чикаго. Умные фонари устанавливают в Северной и Южной Америке, Европе, Азии. Не отстают и соседи Беларуси – Россия и Украина.

В Минске расположено 175 тысяч светоточек, из которых 22 тысячи – светодиодные, то есть – экономные. Современные лампы и светят ярче, и служат куда дольше.

Владлен Чухин:

Те светильники, что поставили ещё в 2010 году, некоторые еще продолжают ещё работать. То есть уже 10 лет. Но было много и отказов. Основной отказ в самой светодиодной технике – матрицы светильника. Есть ещё у светильника стандартный блок питания – драйвер – понижает напряжение, стабилизируется и подает на матрицу светодиодных кристаллов. Вот они отказывают.

Впрочем, о больших масштабах говорить пока рано. Система освещения продолжает совершенствоваться. Во-первых, необходимо подстроиться и под условия города: чтобы деревья не загораживали от датчиков движущиеся машины и людей. Во-вторых, такие фонари достаточно дорогие, не всегда целесообразно оборудовать ими целые кварталы.