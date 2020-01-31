Они быстро научились летать, готовить и даже думать: каких роботов собирают дети?

10 лет назад сложно было представить, что роботы станут частью повседневной жизни и даже смогут конкурировать с человеком. Довольно быстро они научились летать, готовить и даже думать. Корреспонденты программы «Минск и минчане» посетили школу робототехники.



В Беларуси робототехника развивается бешеными темпами. Наука хоть и прикладная, но с каждым годом привлекает все больше фанатов любых возрастов.

Елена Здраевская, педагог дополнительного образования школы робототехники:

С четырех лет они начинают создавать несложные модели, которые без мотора. А заканчиваем наше обучение уже полноценными роботами с автономным блоком управления, где есть моторы, большое количество разных датчиков.

Несмотря на явный ажиотаж вокруг робототехники, успеха добиваются единицы. Для того чтобы стать лучшим на этом поприще, одного математического склада ума явно недостаточно.

Максим Павлюченко, менеджер по развитию школы робототехники:

Ребятам надо придумывать конструкцию робота, понимать, как он работает. Понимать алгоритмы работы. Соответственно, запрограммировать этого робота. В комплексе эти навыки, как и у любого инженера, должны присутствовать.

Один из топовых инструментов обучения – знаменитый конструктор. Из тысяч мелких деталей собирают прототипы будущих роботов. На создание серьёзного проекта могут уйти месяцы и даже годы. Но результат стоит того. Белорусские разработки получают финансирование и уходят в массовое производство.

Максим Павлюченко:

Этот механизм усиливает мои движения. Повторяет их. Здесь есть датчики касания. Когда я сгибаю палец, реагирует датчик, отправляет сигнал в компьютер – компьютер по программе управляет нужным мотором.

А еще перспективные конструкторы отличаются усидчивостью, готовностью к неудачам и хорошим воображением. Наши школьники уже в 13 лет показывают «как надо» всему миру.

Владислав Голик, ученик школы робототехники:

Первая поездка моя поездка – это поездка в Коста-Рику в 2017 году. Ездили несколько раз на чемпионат Латвии, в Таллине уже дважды был, в Эстонию уже второй год ездим. И я уже второй раз подряд занимаю пьедестал на минском роботурнире.

Не удивительно, что такие кадры нарасхват. Практика в крупных компаниях ребятам практически обеспечена. Ведь от кого, если не от них, в будущем ждать технологических ноу-хау?

Глеб Давидович, ученик школы робототехники:

Эту машинку я собирал 2 часа. Есть категория «роборэйс». Именно такие болиды соревнуются, кто быстрее. А в практическом смысле можно отправить на другую планету и с помощью камеры исследовать ее, а не отправлять людей.

Между тем, робототехника – это не только про нанотехнологии. Как оказалось, в этой сфере есть место и искусству. Пример тому – авторская выставка Александра Годуна. Конструктор больше 15 лет собирал утиль, чтобы вдохнуть в него новую жизнь и превратить горы хлама в технологичное чудо. Получился целый мир в стиле стимпанк.

Всех роботов создали, как говорится, из того, что было. Например, у водолаза вместо головы – старый чайник. Подлокотники от кресел вместо рук. У одного из персонажей сердце заменил старый факс. В общем, ничего обычного.

В экспозиции больше 70 объектов, начиная от миниатюрных конструкций до роботов в человеческий рост. И хотя у них нет искусственного интеллекта, многие умеют двигаться и издавать звуки. Нередко роль двигателя выполняют предметы еще из советского быта.

Олег Вертинский, старший научный сотрудник Музея природы и экологии:

Это модель «Чайка». Создана на основе работающей дрели. Она летает.

Очень много было посетителей. Особенно на каникулах. Детям все это настолько интересно, что приходится их немного одергивать. Все хотят потрогать, подвигать.