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Почему бизнесменам выгодно трудоустраивать людей с ограниченными возможностями?

29 ноября 2023 17:44
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, СТВ:
Государственные предприятия и службы не имеют права отказать в работе людям с ограниченными возможностями. А бизнес как?

Почему бизнесменам выгодно трудоустраивать людей с ограниченными возможностями?-1

Станислав Семенов, председатель комиссии по региональной политике и взаимодействию с органами местного самоуправления Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Именно за интеграцию платит Управление защиты населения того или иного района. Оплачивается из госбюджета интеграция на первом рабочем месте такого человека.

Григорий Азаренок:
Государственный работодатель обязан его взять. А бизнесмен?

Станислав Семенов:
Чтобы такому человеку создать условия, нужно выполнить ряд определенных условий. Его государство заинтересовывает. Тот же налог на прибыль меньше. Сегодня созданы различные инструменты, которые интересны именно бизнесменам. В этом законе все будет отражено, каждый даст те возможности и потребности, которые нужны специалисту.

Почему бизнесменам выгодно трудоустраивать людей с ограниченными возможностями?-4

Владимир Гутник, первый секретарь Советского районного комитета Гомеля Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:
Еще будет компенсация при создании рабочих мест этому нанимателю. У нас государство социально ориентированное, дает все карты в руки нашим предприятиям. Это еще раз говорит о том, что мы думаем о людях, об их возможностях.

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# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Станислав Семенов # Владимир Гутник # Фотофакт

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