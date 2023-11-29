Почему бизнесменам выгодно трудоустраивать людей с ограниченными возможностями?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. Григорий Азаренок, СТВ:

Государственные предприятия и службы не имеют права отказать в работе людям с ограниченными возможностями. А бизнес как?

Станислав Семенов, председатель комиссии по региональной политике и взаимодействию с органами местного самоуправления Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Именно за интеграцию платит Управление защиты населения того или иного района. Оплачивается из госбюджета интеграция на первом рабочем месте такого человека. Григорий Азаренок:

Государственный работодатель обязан его взять. А бизнесмен? Станислав Семенов:

Чтобы такому человеку создать условия, нужно выполнить ряд определенных условий. Его государство заинтересовывает. Тот же налог на прибыль меньше. Сегодня созданы различные инструменты, которые интересны именно бизнесменам. В этом законе все будет отражено, каждый даст те возможности и потребности, которые нужны специалисту.