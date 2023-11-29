«Белорусская электроколяска чудесная, но весит 60 кг». Чего не хватает людям с инвалидностью?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Виктория Тарасевич, студент Белорусского государственного университета:

Государство делает многое, но, конечно, есть куда стремиться и расти. У нас хорошая помощь. Например, у меня есть электроколяска белорусская, она чудесная, но, к сожалению, очень тяжелая. Она весит 60 килограмм. Есть российские коляски по 29 килограмм, 60-килограммовую коляску очень трудно засунуть в машину, трудно приподнять. Государство адаптирует людей с инвалидностью, создает различные центры дневного пребывания, но они не всем подходят. Я считаю, что центры дневного пребывания для людей с инвалидностью подходят только для определенных категорий. Мне там просто не интересно. Если человек интегрирован в обществе, социализирован, если у него есть друзья, то гораздо приятнее пойти с ними в кафе, в парк. Но в то же время есть определенная категория людей, которым важны центры дневного пребывания, чтобы у них не было изоляции.

Страна много делает для людей с инвалидностью. Да, есть моменты. У меня сессия будет в декабре, как мне добираться до университета? Метро, автобусы слабо предусмотрены для этого. Социальное такси есть, но их всего два в районе. Я живу в Первомайском районе. Не всегда есть места, чтобы доехать до пар, сдать экзамены и так далее. Это большой вопрос, который требует решения, плюс, безбарьерная среда – это бордюры, пандусы – не всегда есть.