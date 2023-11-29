Прямой эфир

Какие есть проблемы у людей с ограниченными возможностями в сельской местности?

29 ноября 2023 17:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, СТВ:
А в сельской местности, где проблемы с теми же дорогами? Да, ходят соцработники, помогают. Но есть примеры, где обделены вниманием, проскакивают такие истории. Что с этим делать?

Какие есть проблемы у людей с ограниченными возможностями в сельской местности?-1

Валерия Кухарчик, студент Белорусского государственного университета:
У нас в государстве ведется активная помощь людям с особенностями. Нужно сделать эту помощь более адресной, то есть не в общем всем, а конкретный человек, работник социальной службы – к конкретному человеку. Нужно больше общаться именно с людьми с особенностями, чтобы они сами высказывались, где им нужна помощь, потому что мы не можем из своих абстрактных соображений сделать вывод. Если они нас направят, мы сделаем правильное решение.

«Некоторые родители сильно жалеют таких детей». Стоит ли ребенка с инвалидностью отдавать в обычную школу – подробности здесь.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Валерия Кухарчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Некоторые родители сильно жалеют таких детей». Стоит ли ребёнка с инвалидностью отдавать в обычную школу?
29 ноября 2023 17:43

«Некоторые родители сильно жалеют таких детей». Стоит ли ребёнка с инвалидностью отдавать в обычную школу?

Из-за сильных снегопадов в Минской области участились аварии. ГАИ ввела план «Погода»
29 ноября 2023 17:39

Из-за сильных снегопадов в Минской области участились аварии. ГАИ ввела план «Погода»

Азарёнок: 2020-й стал роковым. Минуты бреда и шизофрении обернутся годами отчаяния
29 ноября 2023 17:26

Азарёнок: 2020-й стал роковым. Минуты бреда и шизофрении обернутся годами отчаяния