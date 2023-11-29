Какие есть проблемы у людей с ограниченными возможностями в сельской местности?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, СТВ:

А в сельской местности, где проблемы с теми же дорогами? Да, ходят соцработники, помогают. Но есть примеры, где обделены вниманием, проскакивают такие истории. Что с этим делать?