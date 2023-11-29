Какие есть проблемы у людей с ограниченными возможностями в сельской местности?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, СТВ:
А в сельской местности, где проблемы с теми же дорогами? Да, ходят соцработники, помогают. Но есть примеры, где обделены вниманием, проскакивают такие истории. Что с этим делать?
Валерия Кухарчик, студент Белорусского государственного университета:
У нас в государстве ведется активная помощь людям с особенностями. Нужно сделать эту помощь более адресной, то есть не в общем всем, а конкретный человек, работник социальной службы – к конкретному человеку. Нужно больше общаться именно с людьми с особенностями, чтобы они сами высказывались, где им нужна помощь, потому что мы не можем из своих абстрактных соображений сделать вывод. Если они нас направят, мы сделаем правильное решение.
«Некоторые родители сильно жалеют таких детей». Стоит ли ребенка с инвалидностью отдавать в обычную школу – подробности здесь.