«Некоторые родители сильно жалеют таких детей». Стоит ли ребёнка с инвалидностью отдавать в обычную школу?

Станислав Семенов, председатель комиссии по региональной политике и взаимодействию с органами местного самоуправления Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Чем больше человек с ограниченными возможностями будет находиться в обществе, тем проще ему будет адаптироваться. Положительный опыт, когда человек с детства с теми людьми, которые не ограничены в своих возможностях, и опыт, когда человека отдают в эти центры пребывания, но потом тот родитель, который за ним ухаживает, уходит, в 30 лет люди с ограниченными возможностями остаются. Создавать изолированную среду или интегрировать в общество – это выбор родителя. Некоторые родители очень сильно жалеют таких детей. Но если родитель идет на это, чтобы он обучался со всеми здоровыми людьми, то ему потом проще адаптироваться. И когда, не дай бог, что-то с этим родителем станет, и в 30 лет этот человек… А он уже в обществе. А что будет с человеком, который был постоянно изолирован? Социальная сфера, которая развита, лифты, пандусы не помогут. Потому что в 30 лет он входит во взрослую жизнь, он должен быть адаптирован к обществу.

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