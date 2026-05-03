Бабушка «расцвела», ее было не узнать! Онколог вспомнил удивительный случай выздоровления пациентки
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – заместитель директора по лечебной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова Сергей Мавричев.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А были такие результаты выздоровления пациента, которые вас удивили?
Мавричев: белорусы – одни из лучших в мире по выявлению рака шейки матки на ранних стадиях. Подробности.
Сергей Мавричев, заместитель директора по лечебной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова:
Пациентка была немолодая, бабушка, у которой во время операции мы поняли, что мы не сможем делать операцию в полном объеме. Такие ситуации тоже бывают. И тогда лечение начинается с химиотерапии. Все было очень печально для хирурга.
Александр Осенко
А сколько бабушке лет было?
Сергей Мавричев:
Около 70. Честно говоря, на тот момент, это еще 2007-2008 год, казалось, что все будет печально. Какое было удивления, когда через полгода она приходит – ее совершенно не узнать. Говорит: помните меня? Она прямо «расцвела», другая совершенно. Это было очень удивительно.
Стереотипы об онкологии у населения нужно ломать – Мавричев привел статистику.