Бабушка «расцвела», ее было не узнать! Онколог вспомнил удивительный случай выздоровления пациентки

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – заместитель директора по лечебной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова Сергей Мавричев.

Мавричев: белорусы – одни из лучших в мире по выявлению рака шейки матки на ранних стадиях. Подробности.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: А были такие результаты выздоровления пациента, которые вас удивили?

Сергей Мавричев, заместитель директора по лечебной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова:

Пациентка была немолодая, бабушка, у которой во время операции мы поняли, что мы не сможем делать операцию в полном объеме. Такие ситуации тоже бывают. И тогда лечение начинается с химиотерапии. Все было очень печально для хирурга.

Александр Осенко

А сколько бабушке лет было?