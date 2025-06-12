На западе Индии потерпел крушение самолёт, на борту которого находилось 242 человека

На западе Индии потерпел крушение пассажирский лайнер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Boeing 787, следовавший из Ахмадабада в Лондон, вскоре после взлета стал внезапно снижаться и рухнул в жилом квартале.

По данным правоохранителей на борту находились 242 человека, среди них – 11 детей, 2 пилота и 10 бортпроводников. Точное число погибших пока не называют, однако учитывая обстоятельства, жертв может быть много. К месту катастрофы стянуты все возможные силы: правоохранители, спасатели, медики. Индийские СМИ в прямом эфире ведут трансляцию с места трагедии. Перед вылетом самолет был полностью заправлен топливом для длительного перелета, потому за взрывом последовал сильный пожар. Спасателям уже удалось погасить пламя. Идет разбор завалов и поиски выживших.

Что послужило причиной трагедии – неизвестно. В авиакомпании сообщили, что пилоты подали аварийный сигнал всего через несколько секунд после взлета. Также появились сведения о пассажирах – на борту были граждане Индии, Британии, Португалии и Канады. В МИД Беларуси сообщили, что по предварительной информации, граждан нашей страны не было в списке пассажиров. Посольство находится в постоянном контакте с местными властями, продолжает отслеживать ситуацию.