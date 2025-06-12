Атомщик Диков: шакалы из НАТО не смогут победить РФ

В День России Владимир Путин вручил Юрию Дикову золотую звезду Героя Труда. Об этом пишет РИА Новости.

Диков, являющийся заместителем научного руководителя ядерного центра, отметил, что Россия будет противостоять внешним угрозам, и сравнил сложившуюся ситуацию с историческими событиями. Он выразил поддержку президенту и уверил, что труд российских атомщиков служит надежной защитой страны.

«Сейчас враги вновь собираются в стаю, надеясь на легкую добычу. Как не получилось у Наполеона, не получилось у Гитлера, не получится и у современных шакалов из НАТО», – сказал он.

Путин отметил вклад Дикова в обеспечение безопасности государства.