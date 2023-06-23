Прямой эфир

«В 1994 году Беларусь и Украина выбирали президента». Вот к чему привели разные решения народов

23 июня 2023 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Григорий Азаренок в эфире «Соловьев LIVE».

Григорий Азаренок, СТВ:
23 июня – это день, когда в 1994 году состоялись первые в Беларуси президентские выборы, точнее первый тур президентских выборов. На избирательной листовке Александр Лукашенко и Вячеслав Кебич. Основным соперником тогда Александра Лукашенко был БНФ. Это такой белорусский бандера. В 1994 году Беларусь и Украина выбирали президента. Беларусь и Украина пошли по совершенно разным путям. Вспомните те выборы.

«В 1994 году Беларусь и Украина выбирали президента». Вот к чему привели разные решения народов -1

Андрей Лазуткин, политолог:
Григорий, мы с вами были еще совсем молодыми ребятами. Но скажу так, что каждая страна сегодня пожинает те плоды, которые закладывались еще тогда, потому что выбрали Президента один раз, а потом выбирали еще пять, а Украина начала постепенно деградировать в системе многовекторной демократии, когда каждая группа пыталась залезть на престол и там утвердиться. Потому что они с каждым электоральным циклом начинали слабеть и слабеть. Кучма был крепким хозяйственником, которого выбирали как директора предприятия, как человека, который не собирался ссориться с Россией. Но уже дальше начиналась оранжевая революция, происходил период Януковича. И все время это отражалось на общей повестке украинской. Наша политика не менялась, мы как выступали за союз с Россией, так и продолжаем это делать сегодня.

Читайте также:  

«Волосы дыбом встали! По году не завозили продукты». Азарёнок с Романовым посетили магазин в белорусской деревне

Лазуткин: «Работайте сколько хотите, пока не сдохнете». Почему в Беларуси такое не прокатит?

«Никогда у них няма часу». Григорий Азаренок сравнил Нину Багинскую с палачом Хатыни

# Выборы # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Источником заражения является больной человек». Чем опасно заболевание корью для детей?
23 июня 2023 13:00

«Источником заражения является больной человек». Чем опасно заболевание корью для детей?

«Это надо рассказывать в школах». Книгу, созданную при участии Генпрокуратуры, презентовали в Минске
23 июня 2023 11:49

«Это надо рассказывать в школах». Книгу, созданную при участии Генпрокуратуры, презентовали в Минске

Гайдукевич: когда нас душат санкциями и угрожают терроризмом, все партии будут стоять рядом
23 июня 2023 10:48

Гайдукевич: когда нас душат санкциями и угрожают терроризмом, все партии будут стоять рядом