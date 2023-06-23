«В 1994 году Беларусь и Украина выбирали президента». Вот к чему привели разные решения народов

Григорий Азаренок, СТВ: 23 июня – это день, когда в 1994 году состоялись первые в Беларуси президентские выборы, точнее первый тур президентских выборов. На избирательной листовке Александр Лукашенко и Вячеслав Кебич. Основным соперником тогда Александра Лукашенко был БНФ. Это такой белорусский бандера. В 1994 году Беларусь и Украина выбирали президента. Беларусь и Украина пошли по совершенно разным путям. Вспомните те выборы.

Андрей Лазуткин, политолог:

Григорий, мы с вами были еще совсем молодыми ребятами. Но скажу так, что каждая страна сегодня пожинает те плоды, которые закладывались еще тогда, потому что выбрали Президента один раз, а потом выбирали еще пять, а Украина начала постепенно деградировать в системе многовекторной демократии, когда каждая группа пыталась залезть на престол и там утвердиться. Потому что они с каждым электоральным циклом начинали слабеть и слабеть. Кучма был крепким хозяйственником, которого выбирали как директора предприятия, как человека, который не собирался ссориться с Россией. Но уже дальше начиналась оранжевая революция, происходил период Януковича. И все время это отражалось на общей повестке украинской. Наша политика не менялась, мы как выступали за союз с Россией, так и продолжаем это делать сегодня.

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