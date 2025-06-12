При обыске в доме австрийского стрелка обнаружена самодельная бомба и прощальное видео

Дело о стрельбе в австрийской гимназии обрастает подробностями. В ходе обыска в доме стрелка правоохранители обнаружили самодельную бомбу и прощальное видео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, вооруженное нападение в школе устроил 21-летний местный житель. По его вине оборвалась жизнь 10 человек, еще 12 учащихся остаются в больнице. Задержать злоумышленника не удалось – он покончил с собой.