При обыске в доме австрийского стрелка обнаружена самодельная бомба и прощальное видео
Дело о стрельбе в австрийской гимназии обрастает подробностями. В ходе обыска в доме стрелка правоохранители обнаружили самодельную бомбу и прощальное видео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, вооруженное нападение в школе устроил 21-летний местный житель. По его вине оборвалась жизнь 10 человек, еще 12 учащихся остаются в больнице. Задержать злоумышленника не удалось – он покончил с собой.
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Мотивы стрелка неясны. Полиция предполагает, что он когда-то учился в этой школе и мог считать себя жертвой травли. Содержание найденного в доме злоумышленника письма – не разглашается: однако известно, что в обращении к матери, нападавший заявил о самостоятельном решении совершить атаку.
Джеральд Ортнер, сотрудник полиции Граца (Австрия):
По имеющимся данным, при совершении преступления были использованы два огнестрельных оружия, которые были изъяты на месте преступления. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза этого оружия. Предполагается, что подозреваемый владел оружием на законных основаниях.
Эта трагедия стала одной из самых страшных вспышек насилия в истории современной Австрии.