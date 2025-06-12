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При обыске в доме австрийского стрелка обнаружена самодельная бомба и прощальное видео

12 июня 2025 10:49
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Дело о стрельбе в австрийской гимназии обрастает подробностями. В ходе обыска в доме стрелка правоохранители обнаружили самодельную бомбу и прощальное видео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, вооруженное нападение в школе устроил 21-летний местный житель. По его вине оборвалась жизнь 10 человек, еще 12 учащихся остаются в больнице. Задержать злоумышленника не удалось – он покончил с собой.

При обыске в доме австрийского стрелка обнаружена самодельная бомба и прощальное видео-2

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Мотивы стрелка неясны. Полиция предполагает, что он когда-то учился в этой школе и мог считать себя жертвой травли. Содержание найденного в доме злоумышленника письма – не разглашается: однако известно, что в обращении к матери, нападавший заявил о самостоятельном решении совершить атаку. 

При обыске в доме австрийского стрелка обнаружена самодельная бомба и прощальное видео-4

Джеральд Ортнер, сотрудник полиции Граца (Австрия):
По имеющимся данным, при совершении преступления были использованы два огнестрельных оружия, которые были изъяты на месте преступления. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза этого оружия. Предполагается, что подозреваемый владел оружием на законных основаниях. 

Эта трагедия стала одной из самых страшных вспышек насилия в истории современной Австрии.

# Стрельба # ЧП

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