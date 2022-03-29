«Готовы по первому свистку выйти на помощь». Кто сейчас помогает детям Донбасса в Беларуси?

Новости Беларуси. Беларусь продолжает помогать украинцам, которые бегут из зоны конфликта. Наша сторона обеспечивает граждан Украины всем необходимым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас дети из Донбасса проходят реабилитацию в оздоровительном центре под Минском, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Полина Королева о поддержке без границ.

Полина Королева, корреспондент:

Сегодня благодаря фонду Алексея Талая в Беларуси находится 26 человек из Донбасса. Это не только дети с тяжелым диагнозом, но также их родители, братья и сестры. В центре под Минском они проходят реабилитацию. Но, как говорят специалисты, важны не только процедуры. Потому развлекательная программа расписана по дням, часто приезжают гости. В основном это общественные белорусские организации и активисты. Все они привозят подарки, а еще хорошие новости. Например, сейчас готовят документы, чтобы привезти на оздоровление в Беларусь новую группу детей из Донбасса. В основном тех, кто уже потерял родителей.

Донецкая общественная организация «Дельфины» сотрудничает с фондом Алексея Талая уже 5 лет. За это время Беларусь посещает третья группа детей с инвалидностью из Донбасса. Белорусские общественные организации включились в работу сейчас, в то время, когда помощь особенно нужна.

Анна Харута, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

Разместили объявления в социальных сетях, где просили людей о том, чтобы они собирали вещи. То есть это и игрушки, вещи для мужчин, для женщин, для беременных, для деток. Большой очень перечень. И мы увидели, сколько небезразличных неравнодушных граждан у нас в стране, которые готовы по первому свистку выйти на помощь, поддержать наших братьев украинцев.

Трагическая судьба детей Донбасса вызвала отклик не только у обычных белорусов. Руку помощи протягивают бизнес и предприятия.

Дмитрий Швайба, председатель Минской областной организации белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной промышленности:

Одно из предприятий готово встретить на своей базе, на базе ведомственного детского оздоровительного лагеря группу ребят на полный пансион до трех недель. Это существенное предложение, где они смогут посмотреть возможности нашей оздоровительной системы, занятия с детьми. Но самое главное – посмотреть инфраструктуру и почувствовать доброту белорусских сердец.

Бежавшим с территории конфликта готовы дать возможность поступить в профильные колледжи с выплатой стипендии и дальнейшим трудоустройством на предприятиях горной и химической промышленности. Предоставить рабочие места готовы и руководители сельскохозяйственного профиля.

Ольга Волкова, директор Донецкой общественной организации для детей-инвалидов и их родителей «Дельфины»:

Действительно, сейчас ни рабочих мест нет, учимся онлайн, сады не работают детские. А здесь вот, пожалуйста, приезжайте, работайте. Но! Приезжайте и работайте. Никто никому ничего не должен. Ни нам, мамам, у кого дети-инвалиды, ни тем, у кого случилась беда. Ну это уже произошло в нашей жизни. Мы ее уже не изменим, правильно? Садиться на шею брату, который подставляет тебе плечо – нет, только лишь приезжать и работать.

Почему Алексей Талай помогает беженцам из Донбасса? Рассказал он сам – читайте здесь. Сейчас детей, которые уже знают, что такое война, взрослые всеми возможными способами стараются отвлечь от воспоминаний. Потому распорядок дня у них самый активный: помимо процедур и развлечений в центре реабилитации, есть еще поездки на экскурсии.

Михаил Быстров, заместитель руководителя представительства россотрудничества в Беларуси:

В воскресенье сводили в русский театр имени Горького. Там был спектакль «По щучьему велению». Им тоже понравилось. Даже малышам. Мы думали, что они не высидят на этом спектакле, но все получилось здорово. Так как в Беларуси много общественных организаций включилось в этот процесс, времени мало нам выделили. На сколько нас хватило, этим мы и благодарны фонду Талая.