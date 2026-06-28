Крутой раскрыл подробности большой зарубежной командировки Лукашенко

Визиты в страны, которые Александр Лукашенко посетит во время анонсированной большой зарубежной командировки, готовились много месяцев. Об этом заявил глава Администрации Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«По поводу длительной командировки Президента, действительно, эти визиты готовились много месяцев. Некоторые – с конца прошлого года. Поэтому нашим лидером уже давно было принято решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты на десятки миллионов долларов. Это проекты и темы президентского уровня», – отметил Дмитрий Крутой.

В отношении длительной командировки главы государства, Дмитрий Крутой призвал «не раздувать сенсацию там, где ее нет». Глава Администрации Президента Беларуси подчеркнул, что идет абсолютно обычная, планомерная, очень скрупулезная работа. До командировки Президент на протяжении нескольких дней изучал соответствующие материалы, вносил корректировки. Ставилась задача подготовить эти визиты наилучшим образом.