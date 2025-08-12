Побывали в новом «Саду вершаў» в Минске – показываем локации, которые уже стали любимыми у посетителей

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Минчане, ликуйте! В Московском районе появилась новая зона отдыха. Буккроссинг – одна из главных фишек современной локации. В удивительном «Саду вершаў» можно познакомиться с произведениями мировых классиков и поделиться своими любимыми книгами с окружающими.

Ловите координаты библиотеки под открытым небом – парк расположился в границах проспекта Дзержинского, улиц Алибегова и Льва Сапеги. Наш гид сегодня – ведущий автор проекта.

Владислав Кашковский, техник-проектировщик УП «Минскпроект»:

Это изначально было в конкурсе «Минская смена» 2023 года. Мы тогда командой участвовали, разработали эту концепцию, и уже в 2024 году она подверглась доработке со стороны меня как архитектора. Получилось что-то интересное, необычное, чему нет аналогов в мире.

Сердце парка – аллея поэтов. От Миколы Гусовского и Янки Купалы до Петруся Бровки и Евгении Янищиц. Белорусских классиков здесь расположили в хронологическом порядке. 15 стендов – как маленькие визитки творчества и биографии.

Глядя на такую красоту, с трудом верится, что еще пару лет назад здесь была совершенно иная картина. Территорию свыше 40 гектаров осваивали в рамках эскизного проекта около двух лет.