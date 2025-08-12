Побывали в новом «Саду вершаў» в Минске – показываем локации, которые уже стали любимыми у посетителей

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Вероника Макаревич, ведущая:
Минчане, ликуйте! В Московском районе появилась новая зона отдыха. Буккроссинг – одна из главных фишек современной локации. В удивительном «Саду вершаў» можно познакомиться с произведениями мировых классиков и поделиться своими любимыми книгами с окружающими.
Ловите координаты библиотеки под открытым небом – парк расположился в границах проспекта Дзержинского, улиц Алибегова и Льва Сапеги.
Наш гид сегодня – ведущий автор проекта.
Владислав Кашковский, техник-проектировщик УП «Минскпроект»:
Это изначально было в конкурсе «Минская смена» 2023 года. Мы тогда командой участвовали, разработали эту концепцию, и уже в 2024 году она подверглась доработке со стороны меня как архитектора. Получилось что-то интересное, необычное, чему нет аналогов в мире.
Сердце парка – аллея поэтов. От Миколы Гусовского и Янки Купалы до Петруся Бровки и Евгении Янищиц. Белорусских классиков здесь расположили в хронологическом порядке. 15 стендов – как маленькие визитки творчества и биографии.
Глядя на такую красоту, с трудом верится, что еще пару лет назад здесь была совершенно иная картина.
Территорию свыше 40 гектаров осваивали в рамках эскизного проекта около двух лет.
Татьяна Соболевская, заместитель директора УП «Зеленстрой Московского района г. Минска»:
Коммунальными предприятиями Московского района выполнено благоустройство территории, появился новый игровой детский комплекс, который предусмотрен для маленьких детей, он развивает координацию движений, моторику. Также появился новый спортивный комплекс. Очень интересные скамейки – тематические, в виде книг. В следующем году планируется реализовать вторую очередь строительства, также мы продолжим обустраивать пешеходные зоны, планируем разместить беседки для отдыха и скейт-площадку.
У новоиспеченного «Сада вершаў» большие перспективы. Есть предложения создать здесь ландшафтный театр, смотровую площадку, установить фотозоны и даже сделать удивительную локацию для заключения брака.
Подробности смотрите в видео.