Чем заняться в августе в Минске? Ловите подборку развлечений, чтобы точно не «проспать» это лето

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Август в Минске – время наслаждаться последними теплыми деньками уходящего лета. Столица радует мягким солнцем, уютными парками и живописными набережными. Особой популярностью у горожан пользуются песчаные пляжи Минского моря, где можно не только позагорать и искупаться.

Прекрасно проводим время. На самом деле много вариантов времяпрепровождения. Можно покататься на сапборде, можно покататься на вейкборде.

– Что обязательно нужно сделать летом?

– Детям надо оздоровиться, набраться настроения, сил, чтобы начать хорошо учебный год следующий.

Смена декораций – лучший способ продлить лето. В парках тоже – полный аншлаг. Крылатые качели, американские горки и карусели не простаивают.

Когда солнце клонится к закату, Минск преображается. Яркие огни летних террас – лучший «наряд». Главные точки притяжения – кафе и рестораны, где каждый вечер звучит живая музыка. Гастрономическое путешествие зовет.

Елена Бусел:

По субботам у нас на летней террасе играет живая музыка, саксофон либо гитара, с вокалисткой.

Минские вечера становятся еще волшебнее с кино под открытым небом. Добро пожаловать на живописный берег водохранилища Дрозды. В уютных шезлонгах, укутавшись в пледы, зрители могут наслаждаться любимыми фильмами в окружении мерцающих звезд. Настоящая романтика!