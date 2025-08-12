Не менее 20 молочно-товарных комплексов планируют построить в Минской области

Минская область входит в тройку лидеров по валовому производству молока. В сутки получают почти 6,5 тысячи тонн. Этому способствует строительство новых молочно-товарных комплексов. В этом году в регионе их планируют возвести не менее 20, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Современный объект строят и в Березинском районе, в хозяйстве «Здравушка-Агро». Молочно-товарный комплекс рассчитан на 1 200 голов. На территории разместятся два помещения для животных, доильно-молочный блок, здание сухостоя и профилакторий для телят. Задача – полностью уйти от привязного содержания.

Алексей Ситница, главный инженер сельхозпредприятия «Здравушка-Агро»:

В данном комплексе будут более просторные помещения, будет лучше освещение, также лучшие условия для содержания скота. Что повлияет, конечно, для лучшего надоя и содержания скота.

Ввести в эксплуатацию МТК планируют в сентябре 2026 года. Также в Березинском районе идет строительство здания для содержания крупного рогатого скота в хозяйстве «АгроМАЗ».