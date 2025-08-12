«Каменная девочка» с чудодейственной силой стоит в деревне на Полесье – история, от которой мурашки по коже

Край бортников, клюквы и вековых дубов. Полесье на белорусской карте – отдельный мир со своей природой, говором и вековыми традициями. За колоритом и вдохновением отправились в программе «Путевка BY» на берега Уборти в Лельчицкий район.

Если про целительную силу туровских крестов известно далеко за пределами страны, то традиция поклонения «каменной девочке» в деревне Данилевичи удивит многих и станет невероятным открытием. Местные передавали легенду из поколения в поколения.

Это случилось давным-давно, когда на этом месте было большое поле, а жатва была в самом разгаре.

Елена Карась, местная жительница:

И вот одна женщина взяла девочку, лет 7-8. Каждая женщина свои снопы связывает. Она девочке говорит: доченька, давай помогай, потому что вышла туча, дождь будет. Она не слушает – та второй раз. Девочка рвала цветочки и веночки себе на голову вязала. И вот третий раз сказала: чтобы ты камнем стала! Прогремел гром, молния – и появился этот камень.

Народ давно заприметил чудодейственную силу. Полешуки считают Еву оберегом от несчастий и болезней. У нее просят о самом сокровенном и желанном. Как провожали парней в армию, матери всегда просили оберегать сыновей, чтобы служба прошла хорошо. Всегда идут с верой и приносят в благодарность какой-то оброк.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Местные говорят, чтобы задобрить каменную девочку, нужно к ней подойти, почитать молитву, перекреститься, попросить о своем и оставить взамен какие-то дары. Сейчас мы вместе с вами повяжем ей фартушок и оставим угощение.