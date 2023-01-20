В Молодечно отметили 85-летие Минской области

Новости Беларуси. В 2022-м в центральном регионе собрали почти 3 миллиона зерна и получили более 2 миллионов тонн молока. Это рекордный показатель. Доля Минской области в промышленности Беларуси превышает пятую часть, объем продукции сельского хозяйства – стремится к одной трети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Минская область отмечает свое 85-летие. Масштабный праздник прошел в культурной столице региона – Молодечно. Куда приехало более 800 человек. Это люди, которые внесли вклад в развитие центрального региона. Особых наград от руководства области удостоились около 60 человек.

Ирина Семенцова, преподаватель Молодечненского государственного медицинского колледжа имени И.В. Залуцкого:

Я вообще в медицине с 17 лет. Поэтому медицина это моя профессия, а в колледже я преподаю акушерство и гинекологию. После того как вышла на пенсию, стала преподавателем.

Сергей Прилуцкий, заведующий отделением Минской областной клинической больницы:

Больше 20 лет работаю в областной больнице, поэтому я доволен, что больница оценила мой труд, что область ценит труд медицинских работников.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Помимо юбилея (85-летие Минской области), у нас в этом году будет 230 лет со дня образования Минской губернии. Самый главный потенциал Минской области – это люди. Конечно, без людей нельзя говорить о каких-то результатах, цифрах. Поэтому самый главный потенциал – это наши замечательные люди Минской области.