В Молодечно отметили 85-летие Минской области
Новости Беларуси. В 2022-м в центральном регионе собрали почти 3 миллиона зерна и получили более 2 миллионов тонн молока. Это рекордный показатель. Доля Минской области в промышленности Беларуси превышает пятую часть, объем продукции сельского хозяйства – стремится к одной трети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Минская область отмечает свое 85-летие. Масштабный праздник прошел в культурной столице региона – Молодечно. Куда приехало более 800 человек. Это люди, которые внесли вклад в развитие центрального региона. Особых наград от руководства области удостоились около 60 человек.
Ирина Семенцова, преподаватель Молодечненского государственного медицинского колледжа имени И.В. Залуцкого:
Я вообще в медицине с 17 лет. Поэтому медицина это моя профессия, а в колледже я преподаю акушерство и гинекологию. После того как вышла на пенсию, стала преподавателем.
Сергей Прилуцкий, заведующий отделением Минской областной клинической больницы:
Больше 20 лет работаю в областной больнице, поэтому я доволен, что больница оценила мой труд, что область ценит труд медицинских работников.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Помимо юбилея (85-летие Минской области), у нас в этом году будет 230 лет со дня образования Минской губернии. Самый главный потенциал Минской области – это люди. Конечно, без людей нельзя говорить о каких-то результатах, цифрах. Поэтому самый главный потенциал – это наши замечательные люди Минской области.
Главные достижения центрального региона были представлены на специализированной выставке. Кстати, в области продолжат вкладывать средства в техническое вооружение и переоснащение АПК. Установят новые зерносушилки, закупят сельскохозяйственную технику. В 2023 году будет заложен фундамент 30 молочно-товарных комплексов и продолжится строительство еще 12.
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