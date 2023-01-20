В Минске завершают строительство новой детской поликлиники. Какие ещё медучреждения возведут в 2023-м?

Новости Беларуси. В 2023 году в Минске продолжат укреплять материально-техническую базу медучреждений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, в Сухарево завершается строительство детской поликлиники на 480 посещений.

А в поселке Восточный возведут многопрофильное учреждение здравоохранения. В комплексе «Минск Мир» стартует работа сразу по двум поликлиникам – детской и взрослой. Первая будет рассчитана на 680 посещений, вторая – 850. Кроме того, в 2023 году планируют завершить строительство корпусов на базе четырех клинических больниц. Среди них блок трансплантации костного мозга и стволовых клеток Минского научно-практического центра хирургии и гематологии. Активно строится и общежитие для медработников по улице Корженевского.

Татьяна Соломонова, заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

В прошлом году в большей степени мы были нацелены на ввод в эксплуатацию объектов, скажем так, точечных по системе здравоохранения. У нас были введены два ангиографических кабинета на базе БСМП и 2-й городской клинической больницы. У нас был введен филиал, капитальный ремонт 19-й детской поликлиники. У нас был первый детский стоматологический центр, что тоже было стратегической задачей для Минска как оказание комплексной стоматологической помощи детскому населению города.