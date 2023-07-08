Сможет ли Европа выйти из миграционного кризиса? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Надежда Сасс, СТВ:

Коренные европейцы против выходцев из семей мигрантов мусульман.

Он увидел лицо араба, маленького ребенка, и захотел лишить его жизни.

Беспорядки во Франции стали свидетельством провала неконтролируемой миграции и предупреждением для остальной Европы.

Европа больше не может продолжать принимать мигрантов из мусульманских стран. Надежда Сасс:

Грозит ли Европе гражданская война?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они торжественным маршем идут к этому гражданскому противостоянию. И даже похлеще, чем во Франции. Во Франции уже давно можно было бы это все погасить, если бы не упертость какая-то властей.

Камран Гасанов, кандидат политических наук, эксперт по Европейскому союзу (Россия):

Те ребята, которые живут в Польше, Латвии, Литве, еще больше ненавидят и не уважают французскую власть, чем эти мигранты.

Лорент Озон, французский аналитик:

Западные страны сейчас защищают такое вынужденное сожительство среди людей, которые не хотят жить вместе. И которые не выбирали такое сожительство.