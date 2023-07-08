Сможет ли Европа выйти из миграционного кризиса? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Надежда Сасс, СТВ:
Коренные европейцы против выходцев из семей мигрантов мусульман.
Он увидел лицо араба, маленького ребенка, и захотел лишить его жизни.
Беспорядки во Франции стали свидетельством провала неконтролируемой миграции и предупреждением для остальной Европы.
Европа больше не может продолжать принимать мигрантов из мусульманских стран.
Надежда Сасс:
Грозит ли Европе гражданская война?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Они торжественным маршем идут к этому гражданскому противостоянию. И даже похлеще, чем во Франции. Во Франции уже давно можно было бы это все погасить, если бы не упертость какая-то властей.
Камран Гасанов, кандидат политических наук, эксперт по Европейскому союзу (Россия):
Те ребята, которые живут в Польше, Латвии, Литве, еще больше ненавидят и не уважают французскую власть, чем эти мигранты.
Лорент Озон, французский аналитик:
Западные страны сейчас защищают такое вынужденное сожительство среди людей, которые не хотят жить вместе. И которые не выбирали такое сожительство.
Вадим Боровик, политолог:
Сколько ненависти у тех, кто приплыл на этих лодках. Кто помнит, что их дома разрушены. Они сюда приехали, они получили ваши пособия. Но они с собой привезли ненависть в душе. И готовы надеть на себя пояс шахида и взорвать себя в толпе.
«САСС уполномочен заявить». Смотрите на телеканале «Россия-Беларусь» в воскресенье, 9 июля, в 21:00. И в это же время на нашем YouTube-канале.