Моти завоевало сердца сладкоежек. В чём секрет популярности десерта?

Пирожные, тортики, конфетки, шоколадки. Человеку сложно представить жизнь без таких маленьких радостей. Особенно когда нужно поднять настроение. Ведь сахар способствует выработке гормона счастья. Сладкую тему обсудили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Моти, как мне кажется, это самый популярный десерт этого года. Откуда он появился и в чем секрет его приготовления? Почему все так сошли с ума, все хотят попробовать моти? Я сама пробовала от четырех разных производителей, это были четыре разных моти. В чем секрет?