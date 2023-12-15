Моти завоевало сердца сладкоежек. В чём секрет популярности десерта?

Пирожные, тортики, конфетки, шоколадки. Человеку сложно представить жизнь без таких маленьких радостей. Особенно когда нужно поднять настроение. Ведь сахар способствует выработке гормона счастья. Сладкую тему обсудили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Моти, как мне кажется, это самый популярный десерт этого года. Откуда он появился и в чем секрет его приготовления? Почему все так сошли с ума, все хотят попробовать моти? Я сама пробовала от четырех разных производителей, это были четыре разных моти. В чем секрет?
Сергей Павлюкевич, кондитер в ресторане:
Моти, или мочи – это японский десерт. А в чем секрет его популярности? Скорее всего, в раскрутке в Instagram и TikTok.
Наталья Надольская:
Но согласитесь, что вкус необычный. Давайте расскажем зрителям, которые не пробовали моти. Десерт особенный – это как резина: тянущееся тесто и внутри нежнейший крем.
Сергей Павлюкевич:
По сути, это заварное тесто из рисовой муки. Внутри крем творожный и какая-то фруктовая начинка, хотя бывают различные виды, в том числе и соленые моти.
Сколько сахара в год съедает белорус и откуда берется зависимость от сладкого? Читайте здесь.