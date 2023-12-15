«Достаточно просто позвонить, и проблема будет решена». Разговор с депутатом Сергеем Мазовкой

Каждый рад возвращаться в чистый и аккуратный подъезд, в теплую и уютную квартиру, но нюансы есть всегда. Как удается жилищно-коммунальным службам преодолевать трудности, решать насущные проблемы сегодняшних реалий, узнали у гостя программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Сергей Мазовка, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

В числе предвыборных наказов вам как депутату Мингорсовета значилась довольно необычная для столицы просьба – установить на территории своего избирательного округа банкоматы. Действительно была такая проблема? Как удалось выполнить наказ? Есть ли вообще отделение банка?

Сергей Мазовка, депутат Минского городского Совета депутатов:

Да. Была такая проблема, потому что на 9-м километре был один банкомат. Он находился на КПП Военной академии, там можно было снимать деньги. И на 8-м километре было два банкомата всего лишь. Этого было мало, были большие очереди. Не было отделения Беларусбанка на 9-м километре. Здание, в котором он находился, снесли. И там начали строить жилой дом. Однако в новом жилом доме по улице Фогеля на первом этаже удалось открыть отделение Беларусбанка, и там сразу же установили автоматический банкомат. То же самое получилось на 8-м километре. Там в магазинах «Евроопт» поставили два банкомата Беларусбанка. Откуда чаще приходят с жалобами?

Наталья Надольская:

Восточный округ, Военный городок, довольно быстро заселяется, строятся новые дома. Но остаются старые общежития. Откуда чаще приходят с жалобами? Сергей Мазовка:

Старый фонд есть старый фонд, его нужно ремонтировать. Оттуда приходят люди. То труба где-то подтекла, то батарея, где-то не успели вовремя сделать по 115. Приходится иногда вмешиваться, звонить напрямую директору ЖЭУ, ЖКХ. Вопросы в принципе решаемые. Наталья Надольская:

В столице внедрена новая форма работы с избирателями, жителями города – это единый день депутата. Не так давно вы тоже принимали участие. Расскажите, с какими проблемами к вам пришли. Сергей Мазовка:

Приходят с разными проблемами. Приходили с такими вопросами, как оказание услуг по бесплатному проезду в транспорте. Второй человек приходил, были вопросы ЖКХ. Наталья Надольская:

Не откроем большого секрета, если скажем, что вопросы жилищно-коммунального хозяйства самые болезненные. Не работает лифт, невкусная вода, некачественно убирают дороги, не вовремя меняют лампочки в подъездах. С какими вопросами обращаются к вам?

Сергей Мазовка:

Уборка улиц, благоустройство, уборка подъездов, течь крыш – очень много различных. Есть проблемы у людей, и они приходят. Ведь каждый человек в XXI веке, тем более в такой прекрасной стране, как Республика Беларусь, уже живет в зоне комфорта. Если этот комфорт нарушается, он, естественно, хочет, чтобы он вернулся. Потекла батарея – уже некомфортно. Допустим, у вас отключили воду на неделю, чтобы провести профилактический ремонт, вы уже попадаете в зону некомфорта. Человек звонит на 115., если не оказывают быстро эту помощь, он приходит к тем людям, которые могут ускорить процесс. Наталья Надольская:

Вы проживаете в Военном городке, знаете все проблемы не понаслышке. К вам могут обратиться даже на улице. Как быстро решаете мелкие вопросы? Сергей Мазовка:

Иногда по телефону, очень быстро. Специфика моей нынешней должности позволяет мне это делать, потому что первичные организации общественного объединения «Белая Русь» есть во всех организациях, на всех предприятиях, учреждениях образования, медицинских учреждениях. Мне иногда достаточно просто позвонить, и проблема будет решена. Как минчане помогали справляться с последствиями снегопадов?

Наталья Надольская:

Зима началась обильными снегопадами, даже в социальных сетях были флешмобы, когда люди выходили с лопатами на улицы и помогали работникам. Как в вашем округе справлялись со снегопадами? Сергей Мазовка:

Участвовали в таких же флешмобах. Неравнодушные жители выходили, расчищали подъезды. Некоторым же все равно, могут только писать в соцсетях, что плохо работают дворники, ЖКХ, не вовремя убирают дороги. Я всегда говорю в таких случаях: помоги, окажи помощь, ты же гражданин, ты же хочешь, чтобы твой подъезд был чистым от снега. Не всегда все справляются. Иногда один дворник на 4-5 домов. Наталья Надольская:

Поговорим о крупных объектах. Несколько лет назад на 8-м километре появилась общеобразовательная школа № 93. Как в округе обстоят дела с возведением школьных учреждений?

Сергей Мазовка:

На 9-м километре началось строительство детского садика на 230 мест, строительство идет быстрыми темпами. В 2025 году планируется его сдача. Так же хорошо идет стройка на 8-м километре. Наталья Надольская:

Насколько трудно было реализовать наказ по 93-й школе? Сергей Мазовка:

Не было трудностей, потому что посчитали, сколько у нас детей. Как раз к 2020 году, когда она сдавалась, ее открывал Президент Александр Григорьевич Лукашенко, как раз к открытию она полностью получила наполнение. Почему особое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию? Наталья Надольская:

Как возникла идея создать классы патриотической направленности? Сергей Мазовка:

Открывая эту школу, Александр Лукашенко сказал: инфраструктура, которая существует в микрорайоне, наличие воинских частей позволяет сделать так, чтобы здесь открылись военно-патриотические классы. Директор школы эту идею развила, был заключен договор о сотрудничестве с Военной академией. И уже в 2020 году был открыт первый военно-патриотический класс. Сейчас их уже восемь. Наталья Надольская:

Почему в последнее время особое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи? Сергей Мазовка:

Каждый гражданин страны должен уметь защищать свою Родину. Если ты патриот, ты будешь ее защищать. Каждый гражданин должен уметь держать в руках оружие. Поэтому военно-патриотическому воспитанию уделяется внимание и будет больше уделяться. Мы должны воспитывать патриотов. Наталья Надольская:

В Восточном избирательном округе действует Военная академия, где вы занимали высокую должность. Продолжаете интересоваться ее жизнью уже как депутат? Обращаются ли к вам за помощью как к коллеге?