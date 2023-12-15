Беларусь и Россия достойно выдерживают гибридные удары со стороны коалиции недружественных стран. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Сергей Алейник по итогам переговоров со своим российским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве состоялось заседание коллегий внешнеполитических ведомств двух стран. В текущих условиях мировой турбулентности и все более агрессивного многопрофильного давления оппонентов важно иметь четкий перспективный план. И сегодня Беларусь и Россия подписали программу согласованных действий во внешней политике на ближайшие три года.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Уверен, что результаты, на которые мы вышли по итогам согласования всех документов, только что подписанных, будут способствовать дальнейшему укреплению и политического, и экономического потенциала Союзного государства, будут способствовать укреплению стратегического союзнического партнерства между нашими странами.

Москва в свою очередь подтвердила: Беларусь – ближайший стратегический партнер и союзник России. Общие внешнеполитические приоритеты отныне сориентированы на глобальный Юг и глобальный Восток, то есть на мировое большинство – страны, которые открыты для сотрудничества на основе равноправия, взаимной выгоды, без ультиматумов и угроз и тем более санкций. Преодолевая их, Союзное государство достигло высокого уровня экономических отношений. Беларусь и Россия в нынешнем году выходят на новый исторический максимум объема торговли.