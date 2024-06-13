Победителей конкурса «Золотое перо «Белой Руси» наградили в Минске – корреспондент СТВ была в 10-ке лучших

В Центральном районе Минска наградили победителей конкурса «Золотое перо «Белой Руси». Он проводится среди учащейся и рабочей молодежи, а также корреспондентов газет, телевидения и интернет-сайтов в возрасте до 35 лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По условиям конкурса необходимо было написать эссе на тему «Быть белорусом!» и раскрыть в своем произведении судьбы жителей нашей Родины и истории своих родственников. Всего было четыре номинации: «Любитель», «Студент», «Учащийся» и «Профессионал». В числе лучших – 10 человек. В категории «Профессионал» 1-е место заняла корреспондент СТВ Дарья Авсюк. В эссе она рассказала истории своих дедушки и бабушки. Все участники получили сертификаты.

Евгений Шалькевич, ученик гимназии № 24:

Я участвовал в таком конкурсе впервые. Писал про свое дедушку, который работает тренером в Белорусском государственном университете физической культуры. Он подготовил очень много мировых призеров, спортсменов, которые завоевывали призы, и я очень рад, что я являюсь внуком моего дедушки.

Алена Яковук, студентка Белорусской государственной академии музыки:

Писала про то, как быть белорусом, про свою страну, про музыку, потому что я являюсь студенткой Белорусской государственной академии музыки по специальности пение академическое. Поэтому я писала про свою принадлежность, про самобытность белорусов, про то, как люблю свою Родину.