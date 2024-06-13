Муковозчик: самые умные из невероятных ждут «чёрного лебедя», который вернёт их домой, на госслужбу

Авторская журналистика на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что действительно «Накипело» в программе Новости «24 часа».
Авторская журналистика на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что действительно «Накипело» в программе Новости «24 часа».
Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
На днях Президент принял с докладом председателя Центральной избирательной комиссии. Когда мы говорим, что цифры не врут, то говорим в том числе и про результаты, которые дает нам и всему миру ЦИК.
А вот Павел Либер, ставший антигероем начала информационной недели, – тот врет. И платформы, им сварганенные, врут. Напомню: по словам самого же Либера, «в пике на «Голосе» было зарегистрировано 1 миллион 200 тысяч». И даже на минуту давайте допустим, что людей, а не ботов – и это 17,5 % голосов всех белорусских избирателей!
А теперь складываем вместе официальные цифры: 4,6 % против всех плюс 10,1 % за жену блогера, плюс 4 % за остальных равно фактически те же 18,7 %. Это и есть весь, полностью весь невероятный электорат, зафиксированный в численных результатах ЦИК Беларуси! Так за что же беглые лузеры до сих пор змагаюцца?
Тем более что с течением времени количество активных голосующих только снижается. Весной 2021 года, кто помнит, было запущено «общенациональное голосование о принуждении режима к переговорам при международной поддержке». Тогда же они еще хвастались, мол, «мы забрали себе назад все информационное пространство». И получили результат: число проголосовавших (неважно, как, и даже снова неважно, ботов или людей) – 770 тысяч. Это 11,3 % к числу избирателей в Беларуси. И это снова фактически официальный результат плохой кухарки!
Наконец, в феврале того же 2021 года либерасты (ну, а как их еще назвать?) запускали «петицию против признания БЧБ экстремистским». Казалось бы, подписаться должен был каждый змагар, разве нет? Так вот, она «набрала в итоге 103 202 подписи».
Так чего же удивляться, что интернет-голосовалка за корсовет не собрала в итоге и семи тысяч желающих? 300 человек экстремистов, да по 10 знакомых у каждого, да у знакомого 1-2 родственника рядом, впрочем, хватит даже и просто еще одного телефона! Вот и результат.
Подробности смотрите в нашем Telegram-канале.