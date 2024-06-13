Муковозчик: самые умные из невероятных ждут «чёрного лебедя», который вернёт их домой, на госслужбу

Авторская журналистика на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что действительно «Накипело» в программе Новости «24 часа».

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

На днях Президент принял с докладом председателя Центральной избирательной комиссии. Когда мы говорим, что цифры не врут, то говорим в том числе и про результаты, которые дает нам и всему миру ЦИК.

А вот Павел Либер, ставший антигероем начала информационной недели, – тот врет. И платформы, им сварганенные, врут. Напомню: по словам самого же Либера, «в пике на «Голосе» было зарегистрировано 1 миллион 200 тысяч». И даже на минуту давайте допустим, что людей, а не ботов – и это 17,5 % голосов всех белорусских избирателей!

А теперь складываем вместе официальные цифры: 4,6 % против всех плюс 10,1 % за жену блогера, плюс 4 % за остальных равно фактически те же 18,7 %. Это и есть весь, полностью весь невероятный электорат, зафиксированный в численных результатах ЦИК Беларуси! Так за что же беглые лузеры до сих пор змагаюцца?