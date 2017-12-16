Победить бесплодие, повысить урожайность и преодолеть «забронзовелость» ученых: какие достижения и проблемы у белорусской науки

Год науки завершается. Но это не значит, что завершатся научные разработки. На этой неделе на Съезде ученых Беларуси называли важнейшие достижения последних лет. Вот лишь некоторые из них: разработан портативный суперкомпьютер, макет электромобиля, на подходе – собственный накопитель энергии, создана система ДНК-паспортизации человека, найдены древнейшие артефакты славян, белорусская станция в Антарктиде заработала… Добавим: строительство АЭС, которое формирует новую наукоемкую отрасль экономики, создание реактивной системы залпового огня «Полонез»… Большой и солидный список! Президент Беларуси, выступая с трибуны Съезда, отметил: «По ряду научных исследований получены результаты, имеющие мировое значение». За год наша нация увеличилась на 1000 младенцев именно благодаря отечественным ученым. Когда гинекологи разводили руками, возможность материнского счастья вернули генетики. Они находят причину выкидышей, а врачи уже ведут беременность.

Ирма Моссэ, заведующий лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Когда мы выявляем высокий риск наследственной тромбофилии, к таким женщинам уже другой подход со стороны медиков. Одна приехала из глубинки – 17 выкидышей! Вы можете такое представить? 20 лет замужем – 17 выкидышей! Выбросить в бездну истории в середине 90-х «горячие», но пустые головы предлагали всю отечественную науку. Тогда Президент Лукашенко выбрал другую формулу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Многие возмущались: вот, Лукашенко Академию наук подмял под себя и прочее. Я ничего не подмял. Как я сказал, я все эти годы «крышевал» Академию наук. Я никому не позволял вмешиваться в работу Академию наук и вообще ученых. Да, я их толкал все время, чтобы они чего-то там инициировали. И не только в Академии наук, а вообще в научной среде. Мы спустились на глубину на самом крупном в мире самосвале и поднялись с нанотехнологиями на космические высоты и вершины трансплантологии сердечек даже у младенцев. В десяточку попали с «Полонезом» и догоняем современные тренды, создавая электромобиль. Но только на этих разработках далеко ведь не уедешь.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Мощь силы белорусской научной мысли можно оценить по количеству присутствующих на пленарном заседании участников. Здесь, образно говоря, даже ньютоновскому яблоку негде упасть. Чтобы это не напоминало хаотичное движение молекул, необходимы стратегия и конкретные посылы, чтобы наука приносила пользу – допустим, как наш первый белорусский спутник связи. Но космос должен быть даже в сельском хозяйстве.

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов»:

Были поля, которые пшеница давала по 115 центнеров. Секрет этих урожаев – вот в этих прозрачных емкостях.

Михаил Рак, заместитель директора по научной работе Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси:

Разработали более 80 марок комплексных удобрений, которые содержат в одной грануле азот фосфор калий с добавлением микроэлементов для той или иной культуры. Но Президент уверен: семенами науки необходимо еще глубже засеивать аграрную ниву. Александр Лукашенко:

Достигли немало. Но пусть сегодня хоть один ученый, находящийся в этом зале, встанет и скажет, что это были группы ученых или его, ученого, предложения – двигаться в этом направлении. Ни один этого не скажет. А почему? Почему ученые не были у истоков?

Обнищание, обеднение приведет к тому, что оно исчезнет вообще. И тогда можем поздравить друг друга, если доживем, исчезнет государство вообще. Национальная Академия наук в топе тысячи лучших научных организаций мира, а БГУ среди лучших университетов планеты. Но при этом по-прежнему образовательная наука блуждает от советской до европейской модели, а профессиональная ориентация студентов – плетется в хвосте. Порой даже коровьем. Зато многие ректоры воображают себе, что поймали быка за рога.

Александр Лукашенко:

У нас руководство ВУЗов (вы на меня можете обидеться), ректоров забронзовели и поросли некоторой тиной. У нас многие ВУЗы и преподаватели со своими желтыми конспектами в который раз плетутся в хвосте событий. Спрашиваю: «Вы с какого курса студентов в поле выводите на ферму?» – после трех курсов и немножко на третьем. А учиться уже не остается времени. Они пришли на ферму, увидели, что там не тот запах. Надо отвести на ферму, в поле в первый год, чтобы он, учуяв запах, ушел с первого курса. Выветрить запах желтизны от цвета конспектов и разложить их на спектры новых форм обучения собирается самый «незабронзовевший» ректор страны – Андрей Король. Год-два – и патина в Белгосуниверситете останется разве что только на этих постаментах университетского дворика. Ученый и управленец новой формации готов прорубить инновационное окно в современную методологию высшего образования.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Аплодировал мысленно, когда глава государства затронул именно тему образовательных программ и стандартов. Нужно эволюционно подойти к наполнению этих содержательных компонентов образования. И привнести, например, по части ВУЗовского компонента, этот самый творческий компонент, ориентированный на самореализацию школьника, студента – не зависимо от ступени образования.

Высшей школе – площадка 3.0, профессуре – интерактив в преподавании, студентам вместо зубрежки конспектов – создание готовых интеллектуальных продуктов, и даже школьникам – юношеский технопарк. Тогда и теоретики с научными регалиями просто обязаны будут стать практиками. Александр Лукашенко:

Не сидеть и рисовать формулы и смотреть то в пол, то в потолок, чего-то там выдумывая и придумывая. И это надо, потому что в том суть ученых. Но ученые должны повылазить сегодня из своих лабораторий и апробировать все свои замыслы на практике. Не будет этого – будем сами собираться на съездах и будем заниматься вот этой болтологией. А народ и государство результатов не увидят.

Сейчас в науке – 25 тысяч белорусов. По численности – население среднего белорусского райцентра. Но даже в гуманитарных дисциплинах фундаментальные открыватели безмолвствуют или скромничают. Некого даже на ток-шоу позвать. И получается порой: иностранные коллеги больше говорят об успехах белорусов, чем свои. Александр Лукашенко:

Я недавно посмотрел, выступала, по-моему, вице-президент Латвийской академии наук. Ну умный человек! Считайте, наш человек, с нашим мышлением. Так работайте с ним. Она скажет доброе слово в этой стране. Всё очень просто. Но мы не дорабатываем – в элементарных вещах не дорабатываем.