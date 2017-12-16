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Слёзы гордости за родных людей: как в армейских частях Беларуси прошли церемонии принятия присяги новобранцами?

16 декабря 2017 16:31
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Новости Беларуси. Более девяти тысяч новобранцев произнесли сегодня слова присяги. Торжественные церемонии прошли по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слёзы гордости за родных людей: как в армейских частях Беларуси прошли церемонии принятия присяги новобранцами?-1

Самым масштабным оказался ритуал в учебном центре в Печах, где на построение вышли почти две с половиной тысячи молодых людей. Ну а наиболее символичной и трогательной стала церемония принесения присяги в Брестской крепости.

Слёзы гордости за родных людей: как в армейских частях Беларуси прошли церемонии принятия присяги новобранцами?-3

Практически одновременно, во всех военных частях Беларуси тысячи, а точнее 9 тысяч молодых людей произнесли, пожалуй, самые главные слова защитника и воина.

Слёзы гордости за родных людей: как в армейских частях Беларуси прошли церемонии принятия присяги новобранцами?-5

В ближайшие полтора года этим ребятам придется сменить «да» на «так точно», привычный гражданский образ жизни на военную дисциплину и пройти ту самую школу жизни, преодолевая все ее тяготы, становясь сильнее.

Слёзы гордости за родных людей: как в армейских частях Беларуси прошли церемонии принятия присяги новобранцами?-7

Но такая перспектива самих новобранцев, кажется, не пугает, наоборот. Особая ответственность и символизм – поклясться на верность Родине там, где за нее героически сражались в далеком 41-ом.

Слёзы гордости за родных людей: как в армейских частях Беларуси прошли церемонии принятия присяги новобранцами?-9

Вадим Макеев, рядовой Брестской краснознаменной пограничной группы:
Служба в армии довольно-таки интересная, коллектив у нас собрался из разных областей, разного возраста. Но это не мешает нам дружить и учиться военному делу. Уже успели побывать на полигоне, сделать свой первый выстрел из боевых патронов.

Слёзы гордости за родных людей: как в армейских частях Беларуси прошли церемонии принятия присяги новобранцами?-11

Треть из этих ребят будут служить здесь же, в пограничной группе. За волнительной церемонией наблюдают  родственники и друзья новобранцев, мамы и девушки эмоций не сдерживают. Но это, скорее, слёзы гордости.

Слёзы гордости за родных людей: как в армейских частях Беларуси прошли церемонии принятия присяги новобранцами?-13

Галина Курдун, мама военнослужащего срочной службы:
Волнуюсь, конечно, очень волнуюсь. Очень радостный сегодня день, такой приятный. Хорошая, приятная погода сегодня сопутствует нашим солдатам.

Слёзы гордости за родных людей: как в армейских частях Беларуси прошли церемонии принятия присяги новобранцами?-15

Убедиться в том, что военнослужащие, а для них, все еще дети, в надежных руках и под присмотром, задать все вопросы напрямую офицерам и руководителям смогли родители новобранцев «учебки» в Печах.

Слёзы гордости за родных людей: как в армейских частях Беларуси прошли церемонии принятия присяги новобранцами?-17

Этот военный центр в последнее время под особым контролем из-за резонансного дела о гибели солдата.  Но этот случай скорее вопиющее исключение, чем правило, уверена Татьяна Борисовна. Сегодня она пришла на присягу к единственному сыну.

Слёзы гордости за родных людей: как в армейских частях Беларуси прошли церемонии принятия присяги новобранцами?-19

Татьяна Бондаренко, мама военнослужащего:
Слухи всякие были. И вообще каждая мама переживает за своего сына. Он все-таки уходит в мужской коллектив, там совершенно другие правила, другие условия. Немного страшно. Но я успокоилась, вижу, что он хорошем настроении.

Слёзы гордости за родных людей: как в армейских частях Беларуси прошли церемонии принятия присяги новобранцами?-21

Сам Глеб действительно рад. В его семье и дед, и отец были военными. Он же выбрал для себя смежную специальность и уже планирует остаться в армии после срочной службы в качестве военного медика.

Слёзы гордости за родных людей: как в армейских частях Беларуси прошли церемонии принятия присяги новобранцами?-23

Глеб Бондаренко, военнослужащий срочной службы:
С ребятами успел познакомиться, коллектив очень хороший. Все военнослужащие очень сплоченные, дружные. Наша команда, наш взвод очень дружный. Сложнее всего давались подъемы в шесть утра, потом завтрак, теперь это рефлекс, ты привыкаешь.

Слёзы гордости за родных людей: как в армейских частях Беларуси прошли церемонии принятия присяги новобранцами?-25

О неизбежных трудностях, адаптации и необходимости даже в суровом мужском коллективе быть внимательными к своим военным товарищам обращаясь к новобранцам говорил и министр обороны Андрей Равков. И в свете последних событий он обратился к родителям солдат.

Слёзы гордости за родных людей: как в армейских частях Беларуси прошли церемонии принятия присяги новобранцами?-27

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:
Родители должны понимать, что есть взаимосвязь с командирами, с начальниками, с Министерством обороны. Пожалуйста, поднимите трубку и позвоните. Мы в XXI веке живем. Все вопросы внимательно рассмотри и примем соответствующее решение. Хотелось бы, чтобы родители, не когда что-то случилось, кричали, а чтобы заранее говорили. Звоните, не стесняйтесь. Это очень важно для нас.

Слёзы гордости за родных людей: как в армейских частях Беларуси прошли церемонии принятия присяги новобранцами?-29

Двери действительно максимально открыты.

Слёзы гордости за родных людей: как в армейских частях Беларуси прошли церемонии принятия присяги новобранцами?-31

Алёна Сырова, СТВ:
После присяги у родных и близких есть возможность посмотреть, где и в каких условиях их сыновья будут проходить службу. А сами новобранцы уже готовятся отправиться в свое первое суточное увольнительное.

Слёзы гордости за родных людей: как в армейских частях Беларуси прошли церемонии принятия присяги новобранцами?-33

Слёзы гордости за родных людей: как в армейских частях Беларуси прошли церемонии принятия присяги новобранцами?-35

Слёзы гордости за родных людей: как в армейских частях Беларуси прошли церемонии принятия присяги новобранцами?-37

Слёзы гордости за родных людей: как в армейских частях Беларуси прошли церемонии принятия присяги новобранцами?-39

Слёзы гордости за родных людей: как в армейских частях Беларуси прошли церемонии принятия присяги новобранцами?-41

# общество # Армия Беларуси # Фотофакт # Евгений Зайцев # Андрей Равков # Галина Курдун # Вадим Макеев

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