Слёзы гордости за родных людей: как в армейских частях Беларуси прошли церемонии принятия присяги новобранцами?

Новости Беларуси. Более девяти тысяч новобранцев произнесли сегодня слова присяги. Торжественные церемонии прошли по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым масштабным оказался ритуал в учебном центре в Печах, где на построение вышли почти две с половиной тысячи молодых людей. Ну а наиболее символичной и трогательной стала церемония принесения присяги в Брестской крепости.

Практически одновременно, во всех военных частях Беларуси тысячи, а точнее 9 тысяч молодых людей произнесли, пожалуй, самые главные слова защитника и воина.

В ближайшие полтора года этим ребятам придется сменить «да» на «так точно», привычный гражданский образ жизни на военную дисциплину и пройти ту самую школу жизни, преодолевая все ее тяготы, становясь сильнее.

Но такая перспектива самих новобранцев, кажется, не пугает, наоборот. Особая ответственность и символизм – поклясться на верность Родине там, где за нее героически сражались в далеком 41-ом.

Вадим Макеев, рядовой Брестской краснознаменной пограничной группы:

Служба в армии довольно-таки интересная, коллектив у нас собрался из разных областей, разного возраста. Но это не мешает нам дружить и учиться военному делу. Уже успели побывать на полигоне, сделать свой первый выстрел из боевых патронов.

Треть из этих ребят будут служить здесь же, в пограничной группе. За волнительной церемонией наблюдают родственники и друзья новобранцев, мамы и девушки эмоций не сдерживают. Но это, скорее, слёзы гордости.

Галина Курдун, мама военнослужащего срочной службы:

Волнуюсь, конечно, очень волнуюсь. Очень радостный сегодня день, такой приятный. Хорошая, приятная погода сегодня сопутствует нашим солдатам.

Убедиться в том, что военнослужащие, а для них, все еще дети, в надежных руках и под присмотром, задать все вопросы напрямую офицерам и руководителям смогли родители новобранцев «учебки» в Печах.

Этот военный центр в последнее время под особым контролем из-за резонансного дела о гибели солдата. Но этот случай скорее вопиющее исключение, чем правило, уверена Татьяна Борисовна. Сегодня она пришла на присягу к единственному сыну.

Татьяна Бондаренко, мама военнослужащего:

Слухи всякие были. И вообще каждая мама переживает за своего сына. Он все-таки уходит в мужской коллектив, там совершенно другие правила, другие условия. Немного страшно. Но я успокоилась, вижу, что он хорошем настроении.

Сам Глеб действительно рад. В его семье и дед, и отец были военными. Он же выбрал для себя смежную специальность и уже планирует остаться в армии после срочной службы в качестве военного медика.

Глеб Бондаренко, военнослужащий срочной службы:

С ребятами успел познакомиться, коллектив очень хороший. Все военнослужащие очень сплоченные, дружные. Наша команда, наш взвод очень дружный. Сложнее всего давались подъемы в шесть утра, потом завтрак, теперь это рефлекс, ты привыкаешь.

О неизбежных трудностях, адаптации и необходимости даже в суровом мужском коллективе быть внимательными к своим военным товарищам обращаясь к новобранцам говорил и министр обороны Андрей Равков. И в свете последних событий он обратился к родителям солдат.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Родители должны понимать, что есть взаимосвязь с командирами, с начальниками, с Министерством обороны. Пожалуйста, поднимите трубку и позвоните. Мы в XXI веке живем. Все вопросы внимательно рассмотри и примем соответствующее решение. Хотелось бы, чтобы родители, не когда что-то случилось, кричали, а чтобы заранее говорили. Звоните, не стесняйтесь. Это очень важно для нас.

Двери действительно максимально открыты.