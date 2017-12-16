Деньги на пластике или наличные: как расставляют приоритеты жители сельской местности и райцентров?

Новости Беларуси. Безналичные платежи – удобство или дискомфорт? В сельской местности до сих пор так и не прижились пластиковые карточки, которым пророчат большое будущее. Сельчане отказываются от неведанных им ноу-хау и просят по старинке приносить пенсии почтальонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Ближайшие банкоматы могут находиться в десятках километрах. Автолавки зачастую не оборудованы терминалами. На ближайшей почте могут внезапно закончиться деньги. А отделения банка, если и есть, то работают несколько дней в неделю. Насколько доверяют жители сельских районов пластику? И достаточно ли банкоматов на квадратный десяток километров?

Мария Артюховская вспоминает, как на заре трудовой деятельности работала почтальоном. С толстой сумкой на ремне обходила сразу по несколько деревень и с немалыми суммами. Современные технологии и пластиковые карточки, конечно же, во многом скорректировали жизнь белорусов, но в глубинке безналичный расчет приживается тяжело. В деревне, где нет ни магазина, ни аптеки, это абсолютно бесполезная вещь, говорят пожилые люди.



Мария Артюховская, житель деревни Романово:

Нам такое не надо, эти карточки. Мы люди деревенские, привыкли к этой обстановке. И пускай длится так долго.

На 35 тысяч Городокского района всего 6 банкоматов. В ближайший райцентр или агрогородок снимать деньги не наездишься. А автолавки зачастую не обслуживают по безналу.



Анастасия Бут, СТВ:

В небольших райцентрах, особенно в выходные дни, банкоматы едва ли не самое популярное место. Ажиотаж вокруг них по факту создают продавцы местного рынка. Вряд ли бабушка, торгующая огурцами со своего огорода или домашними яйцами, обрадуется, если покупатель достанет карточку.



Невыгодно обзаводиться терминалами и мелким предпринимателям. Неудобно бывает и людям, когда сбой случается в ближайших банкоматах. А их в райцентрах не так уж много.



Тамара Завьялова, житель Городка:

Деньги хочу в руках. В магазин хорошо ходить. А так код забуду и что я буду делать там, в магазине? Стоять и думать?



Николай Логунов, житель Городка:

У нас в городе иногда в магазине можно и не рассчитаться. Где-то ломается, где-то не обслуживает, связи нет, поэтому везде удобней и быстрее обслуживаться с наличкой.



Надежда Коршкова, житель Городка:

Я рассчитываюсь и пластиковой, и наличными. Если мне нужны наличные, вот я приехала за наличными.



Сам же банкомат – оборудование дорогостоящее и требующее повышенного внимания. В каждом поселке устанавливать его попросту невыгодно.



Анна Добрая, заместитель начальника расчетно-кассового центра банка:

Установка банкомата является дорогостоющим мероприятием. Как правило, место установки банкомата выбирается для крупных клиентов под зарплатные проекты. И устанавливается в таком месте, чтобы всему району было удобно обслуживаться. Банк, конечно же, учитывает и социальные аспекты по данному оборудованию и интересы сельского населения в приоритете.



Между тем, банковские специалисты уверены: бумажные деньги не выдержат конкуренции. Безналичные операции, в том числе в интернете, набирают все большую популярность.