«По воспоминаниям единственного выжившего сделали проекцию». Посмотрите, как школьники воссоздают макеты белорусских деревень и усадеб

Новости Беларуси. Хатынь глазами детей. Ученики одной из столичных гимназий начали создавать макет белорусской деревушки, где в 1943-м заживо гитлеровские каратели сожгли 149 местных жителей. 75 из них погибли трагически еще детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Память жертв Хатыни в нашей стране вспоминают 22 марта. И те леденящие кровь события белорусы не забудут никогда. О том, как новое поколение патриотов собирает фрагменты истории по крупицам и даже открывает неизвестные ранее факты, – репортаж Оксаны Семашко.

Ученики 75-й столичной гимназии создают макет Хатыни. В 9 «Б» исследуют родную землю не за отметки – после уроков. За каждым объектом своя история. И если построить дом из картона не составило труда, то над поиском интересных фактов нужно было потрудиться. И главное – не исказить их.

Елизавета Лапенко, учащаяся гимназии № 75 Минска:

Сложности, наверное, были в поиске информации, так как сожгли достаточно давно и жители, которые выжили, они не живут. Очень сложно было найти информацию, но мы, в принципе, справились с этим. Очень много информации прочитано, просмотрено, потому что надо знать, как оно было по-настоящему.

Сегодня Хатынь гимназистов – это деревушка, пока не знающая трагических потрясений. В этих домах еще раздается детский смех, во дворе цветут сады и не взрываются боевые гранаты. После войны от Хатыни останутся печные трубы.

Константин Ероменко, учащийся гимназии № 75 Минска:

Взялся я, собственно говоря, за один небольшой участок на макете. Он находится ближе сюда. И, естественно, за церковь с прилегающей к ней территорией – это кладбище. Вот одна из последних фотографий, на которой видны только лишь останки и пригорок. С церковью нам помог директор Хатыни. По воспоминаниям единственного выжившего, в общем-то, сделали проекцию.

Последний из нескольких выживших жителей белорусской деревни Хатынь Виктор Желобкович скончался в 2020 году. И когда уходят свидетели тех страшных событий, сохранить историю и не допустить ее переписывания – наша задача. Как минские школьники создают макет Хатыни? Они даже открыли ранее неизвестные факты

В макет Хатыни подростки вкладывают не только силы, но и душу. Каждую деталь исполняют с филигранной точностью. Своим примером вдохновили и взрослых.

Божена Гедранович, учащаяся гимназии № 75 Минска:

Они требуют аккуратности, потому что размеры и масштабы очень маленькие. Надо все измерить, все просчитать, чтобы не пришлось переделывать по тысячу раз. И все должно быть связано между собой. Если дом выходит на дорогу, то должно быть два окна. И такие маленькие нюансы тоже надо учитывать всегда. Когда я сказала родителям, что буду делать макет, они отшутились, что-то вроде: «Серые кирпичики будете делать?» Я сказала, что никто еще не видел именно сам макет деревни первоначальной. Они задумались, потому что действительно никто этого не видел и это очень полезно и важно для истории, то, что мы сохраняем ее именно до войны.

Старинные усадьбы, памятники архитектуры, знаковые исторические и культурные площадки. Возрождают разрушенные объекты в макете. Проекту «Нам засталася спадчына» в гимназии уже два десятка лет.

Татьяна Войтенко, учитель изобразительного искусства гимназии № 75 Минска:

Вот у нас усадьба «Большая Берестовица», усадьба Касаковских. Мы ее восстановили. Там вообще нет ничего, там остались только въездные ворота. И мы связались с потомками в Нью-Йорке. Она нам пани Марыли прислала наброски своей мамы, которые она еще осуществила, будучи в этой усадьбе. И по этим всем старым фотографиям, наброскам, эскизам мы восстановили архитектурный облик этой усадьбы и подарили его в «Музей Белки в Большой Берестовице».

Больше 25 макетов учеников 75-й гимназии Минска сегодня находятся в разных музеях нашей страны. На счету у гимназистов и собственные открытия. Например, в деревне Семково река носит не одноименное название, а совершенно другое – Чернавка. Татьяна Войтенко:

Мы едем на место, отмеряем остатки того, что было. Говорим с местными жителями, которые вспоминают: «А, да, было что-то, было так интересно» и так далее. Мы сидим в архиве. Находим инвентарные описи XVII-XVIII веков, на которые опираются тоже наши макеты. И когда ученик работает над этим, он начинает там жить.

Здесь учат большему, чем просто читать и усваивать материал по учебникам. Юные исследователи в буквальном смысле восстанавливают не такое уже и далекое трагическое прошлое.

Ван Яньи, учащаяся гимназии № 75 Минска:

Это мой участок. Я делала там сарай, дом. Приклеила в другой участок. Я переехала в Беларусь с третьего класса. Уже где-то шесть лет здесь живу. Это очень спокойная страна. И тут совершенно другая культура в сравнении с нашей. Также своя история. Сегодня мы делаем Хатынь. Это, конечно, грустная история. Но мы хотим это сделать и показать, чтобы в будущем навсегда запомнили эту историю, не забывали о своей стране.