«Внукам и правнукам даю понять, какой ценой завоёвана жизнь». В Беларуси вспоминают жертв хатынской трагедии

Новости Беларуси. Масштабная патриотическая акция «Память», приуроченная к годовщине хатынской трагедии, проходит в эти дни по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы приводят в порядок памятные места.

Одно из таких – памятник в деревне Асташево. Здесь в 1943 году погибли 120 местных жителей. Немецкие солдаты, отступая, заперли их в сарае и подожгли. Спастись удалось лишь немногим подросткам – они укрылись в лесу. 17 марта мемориал благоустраивали: очищали дорожки, убирали ветки и листья.

Варвара Козлова, жительница Лиозно:

Меня еще как школьницу возили сюда, рассказывали про деревню, про историю деревни, как сожгли жителей. И я знаю, что в Хатыни также упоминается наша деревня Асташево. Ну, конечно же, это трагическая история. Я считаю, что мы – школьники, рабочая молодежь – все должны, конечно, знать, помнить, чтить память.

К акции присоединились и в Гомельском районе. Здесь добровольцы приводили в порядок после зимы мемориальный комплекс в центре агрогородка Поколюбичи. Он создан в память о местных жителях, которые не вернулись с фронта, и красноармейцах, погибших при освобождении Гомеля и его окрестностей. Сколько людей полегло в боях, точно не знает никто. Когда-то этот мемориал начинался с плиты, на которой было высечено всего три фамилии. Восстановление имен героев продолжается до сих пор: сегодня их уже почти тысяча. И список не перестает пополняться. Как минские школьники создают макет Хатыни? Они даже открыли ранее неизвестные факты

Владимир Черкас, житель деревни Поколюбичи:

Для меня это всегда было святое место. Я сегодня своим внукам и правнукам даю понять, какой ценой завоевана жизнь.

Татьяна Прушинская, жительница деревни Поколюбичи:

Это наше сердце, это центр нашей деревни, в общем-то. И географически эта братская могила находится в середине села. Это место, где по всем значимым для нашей деревни событиям собираются жители. Сказать, что это наше сердце, главное наше место, наше достояние – это правда.