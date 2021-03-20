Забыть об этом невозможно. В Беларуси проходят акции в память о сожжённых деревнях

Новости Беларуси. Патриотическая акция в память о сожженных деревнях продолжается в Беларуси. В эти дни тысячи наших соотечественников несут цветы к мемориалам и зажигают свечи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За годы войны в Беларуси каратели уничтожили более 9 тысяч населенных пунктов. Забыть об этом невозможно.

Символом зверского уничтожения нацистами мирного населения стала белорусская деревня Хатынь. Жуткие события до сих пор отзываются болью в сердцах.