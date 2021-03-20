Забыть об этом невозможно. В Беларуси проходят акции в память о сожжённых деревнях
Новости Беларуси. Патриотическая акция в память о сожженных деревнях продолжается в Беларуси. В эти дни тысячи наших соотечественников несут цветы к мемориалам и зажигают свечи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За годы войны в Беларуси каратели уничтожили более 9 тысяч населенных пунктов. Забыть об этом невозможно.
Символом зверского уничтожения нацистами мирного населения стала белорусская деревня Хатынь. Жуткие события до сих пор отзываются болью в сердцах.
К очередной годовщине хатынской трагедии в мемориальном комплексе пройдут памятные мероприятия, которые завершат масштабную патриотическую акцию.
21 марта здесь состоится траурный митинг-реквием, в рамках которого представителями четырех конфессий будет зачитана Всебелорусская молитва о мире. Ожидается, что участие в митинге примет Президент Александр Лукашенко. А 22 марта, в 78-ю годовщину хатынской трагедии, у Вечного огня состоится народное возложение цветов. Память жертв почтят минутой молчания.