Он обличает зверскую идеологию фашизма и воплотил образ скорбящей Родины. Показываем уникальные работы Георгия Поплавского

Блицкриг под барабанную дробь, зверства оккупантов и, как ножом по сердцу, обстрел самого святого на деревне – придорожного креста. В этой графике боль, борьба, героизм. Когда каждый день мечтали дожить до рассвета. Глубокий почерк ребенка войны – Георгия Поплавского. Он видел то, что не положено ребенку. Ужасы оккупированного Бобруйска спустя годы вылились в глубокие рассказы. А совсем недавно мы отметили 90-летие народного художника Беларуси, романтика сурового стиля.

Римма Рум, ведущий научный сотрудник отдела вещевых источников Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Толчком к созданию вот этих работ стали две его поездки в 1964-х годах по белорусскому Полесью. Если Минск бурлил, отстраивался, там жизнь кипела, то там они видят, что деревня продолжает жить вот этой памятью о трагедии Великой Отечественной войны. Чуть ли не в каждой полесской хате была фотография солдата, чьего-то сына, мужа, отца, который ушел на войну и не вернулся. Когда он уже все осмыслил, он создал серию литографий «Память». Одна из них – это «Читай материал чрезвычайной государственной комиссии», в ней он воплотил образ скорбящей Родины, по тем потерям, которые понесла Беларусь в годы Великой Отечественной войны.

Близко Георгию Георгиевичу было творчество белорусских писателей, которые прошли стежками войны. Повести Алеся Адамовича, Василя Быкова с партизанскими подвигами и народными драмами стали зеркалом графических полотен.

А серия «Время длинных ножей» – крик души и гротеск в чистом виде. Художник обличает зверскую идеологию фашизма акварелью и тушью. Сильные образы делают старше.

Римма Рум:

Вот, например, «Моральный контакт». В этой работе все строится на противопоставлении прекрасного и уродского, т. е. фашизм – это уродство, другие герои, которые представлены в его работах, воплощают красоту. Он изобразил Бенито Муссолини с одной стороны, а с другой стороны – Венеру Боттичелли, как воплощение красоты, жизни.

Георгий Поплавский хотел показать, что для фашистов женщины как таковой не существовало, как личности. Женщина должна была рожать детей, чтобы снабжать армию новыми людьми.

Этот чемодан с зарисовками об армейской жизни сотрудники Музея Великой Отечественной войны чудом нашли в мастерской у жены художника – Натальи Николаевны.

В нем все было по полочкам, ровно. Как солдат Поплавский отслужил Родине в Уручье и вернулся с арт-багажом домой. Портреты сослуживцев разных национальностей, боевая мощь, колоритный быт – этот армейский альбом 50-х – настоящее сокровище послевоенной истории.

В каждом мастеру удавалось разглядеть характер, он писал всегда два варианта – один отдавал боевым товарищам, другой оставлял себе. Ну, а сам чемодан заслуживает не меньшего внимания. Это семейная реликвия Поплавских еще со времен деда.

Римма Рум:

Он был очень трудолюбивый, много путешествовал. После каждой поездки он привозил огромное количество зарисовок, потом у него появлялись произведения. Как говорится, он был очень плодовитый, т. е. поездка – и тут же он участвует в какой-то выставке, выдает какую-то работу. Он лауреат премии Джавахарлала Неру. После поездки в Индию он создал такую серию, как «Индийский дневник», и ему вручили вот эту премию. Он также лауреат различных белорусских премий.