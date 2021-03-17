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Он обличает зверскую идеологию фашизма и воплотил образ скорбящей Родины. Показываем уникальные работы Георгия Поплавского

17 марта 2021 08:09
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Блицкриг под барабанную дробь, зверства оккупантов и, как ножом по сердцу, обстрел самого святого на деревне – придорожного креста. В этой графике боль, борьба, героизм. Когда каждый день мечтали дожить до рассвета. Глубокий почерк ребенка войны – Георгия Поплавского. Он видел то, что не положено ребенку. Ужасы оккупированного Бобруйска спустя годы вылились в глубокие рассказы. А совсем недавно мы отметили 90-летие народного художника Беларуси, романтика сурового стиля.

Он обличает зверскую идеологию фашизма и воплотил образ скорбящей Родины. Показываем уникальные работы Георгия Поплавского -1

Римма Рум, ведущий научный сотрудник отдела вещевых источников Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Толчком к созданию вот этих работ стали две его поездки в 1964-х годах по белорусскому Полесью. Если Минск бурлил, отстраивался, там жизнь кипела, то там они видят, что деревня продолжает жить вот этой памятью о трагедии Великой Отечественной войны. Чуть ли не в каждой полесской хате была фотография солдата, чьего-то сына, мужа, отца, который ушел на войну и не вернулся. Когда он уже все осмыслил, он создал серию литографий «Память». Одна из них это «Читай материал чрезвычайной государственной комиссии», в ней он воплотил образ скорбящей Родины, по тем потерям, которые понесла Беларусь в годы Великой Отечественной войны.

Он обличает зверскую идеологию фашизма и воплотил образ скорбящей Родины. Показываем уникальные работы Георгия Поплавского -4

Близко Георгию Георгиевичу было творчество белорусских писателей, которые прошли стежками войны. Повести Алеся Адамовича, Василя Быкова с партизанскими подвигами и народными драмами стали зеркалом графических полотен.

Он обличает зверскую идеологию фашизма и воплотил образ скорбящей Родины. Показываем уникальные работы Георгия Поплавского -7

А серия «Время длинных ножей» – крик души и гротеск в чистом виде. Художник обличает зверскую идеологию фашизма акварелью и тушью. Сильные образы делают старше.

Он обличает зверскую идеологию фашизма и воплотил образ скорбящей Родины. Показываем уникальные работы Георгия Поплавского -10

Римма Рум:
Вот, например, «Моральный контакт». В этой работе все строится на противопоставлении прекрасного и уродского, т. е. фашизм это уродство, другие герои, которые представлены в его работах, воплощают красоту. Он изобразил Бенито Муссолини с одной стороны, а с другой стороны Венеру Боттичелли, как воплощение красоты, жизни.

Он обличает зверскую идеологию фашизма и воплотил образ скорбящей Родины. Показываем уникальные работы Георгия Поплавского -13

Георгий Поплавский хотел показать, что для фашистов женщины как таковой не существовало, как личности. Женщина должна была рожать детей, чтобы снабжать армию новыми людьми.

Он обличает зверскую идеологию фашизма и воплотил образ скорбящей Родины. Показываем уникальные работы Георгия Поплавского -16

Этот чемодан с зарисовками об армейской жизни сотрудники Музея Великой Отечественной войны чудом нашли в мастерской у жены художника – Натальи Николаевны.

Он обличает зверскую идеологию фашизма и воплотил образ скорбящей Родины. Показываем уникальные работы Георгия Поплавского -19

В нем все было по полочкам, ровно. Как солдат Поплавский отслужил Родине в Уручье и вернулся с арт-багажом домой. Портреты сослуживцев разных национальностей, боевая мощь, колоритный быт – этот армейский альбом 50-х – настоящее сокровище послевоенной истории.

Он обличает зверскую идеологию фашизма и воплотил образ скорбящей Родины. Показываем уникальные работы Георгия Поплавского -22

В каждом мастеру удавалось разглядеть характер, он писал всегда два варианта – один отдавал боевым товарищам, другой оставлял себе. Ну, а сам чемодан заслуживает не меньшего внимания. Это семейная реликвия Поплавских еще со времен деда.

Он обличает зверскую идеологию фашизма и воплотил образ скорбящей Родины. Показываем уникальные работы Георгия Поплавского -25

Римма Рум:
Он был очень трудолюбивый, много путешествовал. После каждой поездки он привозил огромное количество зарисовок, потом у него появлялись произведения. Как говорится, он был очень плодовитый, т. е. поездка  и тут же он участвует в какой-то выставке, выдает какую-то работу. Он лауреат премии Джавахарлала Неру. После поездки в Индию он создал такую серию, как «Индийский дневник», и ему вручили вот эту премию. Он также лауреат различных белорусских премий.

Он обличает зверскую идеологию фашизма и воплотил образ скорбящей Родины. Показываем уникальные работы Георгия Поплавского -28

Палитра памяти бессмертна. Собрание живописи и графики Музея Великой Отечественной войны позволяет прочувствовать все драмы победы и понять, что важнее мира нет ничего.

# Великая Отечественная война # Культура # Римма Рум # Георгий Поплавский # Анастасия Макеева # Фотофакт # Выставки в Минске

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