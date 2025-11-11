По итогам новой 5-летки постараемся выйти на 12 млрд дохода от экспорта сельхозсырья – Лукашенко

Как отметил Президент, за годы независимости Беларусь смогла создать высокоэффективный агропромышленный комплекс. К концу текущего года сельхозпредприятия произведут более 9 миллионов тонн молока (это почти тысяча литров на одного человека), с полей собрано 900 тысяч тонн картофеля и порядка 600 тысяч тонн овощей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По итогам 2025 года, от экспорта продовольствия и сельхозсырья ожидаем рекордные более 9 миллиардов долларов. Вчера мечтали о 7 миллиардах. То есть мы продали на 9 миллиардов долларов продовольствия.

Можем ли больше? Можем и должны. Наша задача в следующем году выйти на 9,5 [миллиардов – прим. ред.]. Ну, дай бог. Но я сказал, что хорошо будет, если выдержим этот уровень в растениеводстве, в животноводстве. Да, надо стремиться – 9,5. А по итогам новой пятилетки постараемся выйти и на 12 миллиардов доходов.