Лукашенко: надо прекратить стонать, что у нас в сельском хозяйстве много проблем

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо прекратить рыдать и плакаться, что у нас на селе не хватает людей. Всего у нас хватает, и об этом свидетельствует нынешний год. Год был очень тяжелый. И что? В этом году, несмотря на мою требовательность и придирчивость, вы сработали гораздо лучше, чем в прежние годы. Поэтому надо прекратить стонать о том, что у нас в сельском хозяйстве много проблем. У нас везде много проблем. И каждый день мы к этому должны быть готовы, нам эти проблемы будут подкидывать.

И второе, что вытекает из первого. Вы знаете, что оцениваю не только я, но и органы власти, да и вы, чтобы сравнить свою работу с прежними годами и периодами. Оцениваем мы работу от достигнутого. Мне всегда докладывают: мы в этом году добавили 110 %. К какому уровню? К уровню этого же периода прошлого года. Так? Так. Так вот это задача для наших руководителей аграрного сектора и наших экономистов.

Показатели этого года должны стать критерием для оценки будущих периодов. Для меня будет важно, что вы достигли показателей уровня этого года, потому что он был самым высоким по этим показателям. И самое главное – мы ведь не теоретически достигли этих показателей. Мы ведь не расчетно, не статистика это сделала, а мы с вами этого достигли на практике.