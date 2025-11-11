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Александр Лукашенко вручил госнаграды лучшим работникам АПК Беларуси

11 ноября 2025 10:46
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На экспорте продовольствия и сельхозсырья в 2025 году Беларусь может заработать рекордные 9 миллиардов долларов, а общереспубликанский каравай превысит 11 миллионов тонн. Это лишь часть достижений АПК, за результаты Президент 11 ноября поблагодарил аграриев. Александр Лукашенко вручил госнаграды лучшим работникам отрасли.

Во Дворце Независимости состоялась торжественная церемония, на которой отметили заслуги 35 человек. В их лице глава государства поздравил всех тружеников страны с наступающим праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Лукашенко: надо прекратить стонать, что у нас в сельском хозяйстве много проблем.

# Госнаграды # Государственная политика в области сельского хозяйства # Александр Лукашенко

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