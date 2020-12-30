«По Беларуси был нанесён удар чудовищной силы». Григорий Азарёнок подвёл итоги 2020 года

Новости Беларуси. Конец года – это всегда повод оглянуться назад и поразмышлять, какой путь мы прошли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2020-й для Беларуси стал знаковым. Мы выстояли в борьбе против цветной революции. Благодаря чему, какие факторы способствовали нашей победе? Об этом рассуждает Григорий Азаренок в своей авторской программе. К слову, это последний выпуск «Тайных пружин политики – 2020». Но расслабляться критикам не стоит, ведь наступает 2021 год.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики – 2020». Здравствуйте. Конец 2020-го. Завтра последний день этого очень сложного, практически рокового года. Для нашей страны он стал ключевым, он однозначно войдет в историю. Эту историю писали мы с вами.

Григорий Азаренок:

По Беларуси был нанесен удар чудовищной силы. До этого она опрокидывала десятки государств, обрекая народы на прозябание, нищету, подчинение и самое страшное – жизнь вне истории. Беларусь выстояла. Нужно понять, кто нападал. Кто поднял и вывел эти толпы на улицы. Что за зверь набросился на нас. Почему люди, которые гордились своим особым спокойствием, рассудительностью, миролюбием, почему эти люди вдруг озверели? Ведь это вещь иррациональная.

Григорий Азаренок:

Это не внешняя агрессия в привычном нам виде, хотя и она готовилась. Это не классическое давление одного государства или блока на другое. Этот удар был за гранью геополитических противоречий. Кто этот агрессор? Оппозиция сама его показала нам (смотрите в видеоматериале).

Григорий Азаренок:

Жутко, правда? Кто это выходит? Что за демоническая тварь из подвалов, завалов, из тьмы и боли, из зла и грома? Что за кровь капает с древка флага? Американский телеперсонаж мистер Фриман, мистер Свобода. Что за свобода – кого, от кого? Кто так жаждет сорвать оковы и воцариться в этом мире? Кто срывает табу, кто хочет убрать удерживающего? Христианская традиция называет его Антихристом. А на политологическом языке это звучит «постмодерн». Что это такое? Это когда ребенок видит, как его папа и папа взасос целуются, и ему внушают, что это нормально. Когда адепты ювенальной юстиции приходят домой и забирают сына или дочь за то, что в холодильнике мало мандаринов. Это когда все финансовые, экономические и политические рычаги управления миром находятся в руках очень узкого круга лиц, которых никто не знает. Это когда можно помахать пробиркой с порошком и появится повод уничтожить целое процветающее государство, убить при этом миллион человек.

Григорий Азаренок:

Посмотрите на любопытную хронику. Это открытие Готардского тоннеля в Швейцарии. Приглашены лидеры европейских государств, члены швейцарского правительства и парламента в полном составе, Ангела Меркель, президент Франции Олланд, Жан-Клод Юнкер. И перед ними разыгрывается любопытное действо (смотрите в видеоматериале).

Григорий Азаренок:

Вот кто напал на нас. И кто встал против этого существа, против мира постмодерна, против Отца лжи? Александр Григорьевич Лукашенко. Президент Беларуси. Уникальные хроники, которые вы ещё не видели. Григорий Азарёнок сделал собирательный портрет Александра Лукашенко Он вышел на бой с этой страшной тварью, которая подняла над городом-героем Минском флаг предателей и полицаев. Она была уверена, что победит, всегда ведь побеждала. Но проиграла. Воля лидера и народное единство оказались сильнее. Муковозчик: в первые годы президентства Лукашенко я весьма критически воспринимал очень многие шаги