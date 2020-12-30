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Уникальные хроники, которые вы ещё не видели. Cобирательный портрет Александра Лукашенко сделал Григорий Азарёнок

30 декабря 2020 16:31
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Новости Беларуси. Конец года – это всегда повод оглянуться назад и поразмышлять, какой путь мы прошли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальные хроники, которые вы ещё не видели. Cобирательный портрет Александра Лукашенко сделал Григорий Азарёнок-1

Григорий Азаренок, корреспондент:
Александр Григорьевич Лукашенко. Президент Беларуси. Это человек, служивший в армии. Не много современных мировых лидеров проходили военную службу.

Уникальные хроники, которые вы ещё не видели. Cобирательный портрет Александра Лукашенко сделал Григорий Азарёнок-4

Но он не просто военный, он пограничник, а это особое восприятие мира. Там, на границе, в лесу, по-другому чувствуешь государство, особо чувствуешь родину.

Уникальные хроники, которые вы ещё не видели. Cобирательный портрет Александра Лукашенко сделал Григорий Азарёнок-7

Понимаешь, что именно ты защищаешь. Там, за чертой, уже чужая страна, а ты стоишь на своей земле.

Уникальные хроники, которые вы ещё не видели. Cобирательный портрет Александра Лукашенко сделал Григорий Азарёнок-10

Александр Лукашенко вышел из крестьян. Не из прогнившей брежневско-горбачевской диссидентствующей партноменклатуры, а из крестьян. По ним ХХ век проехался особенно жестко. Деревню рубили, ломали, кроили, а она выжила. Потому что там люди ближе всего к корням, к земле, они буквально общаются с ней. Мужики там суровые и упрямые.

Уникальные хроники, которые вы ещё не видели. Cобирательный портрет Александра Лукашенко сделал Григорий Азарёнок-13

Александр Лукашенко пришел к власти тогда, когда народ стоял у пропасти. Людям нечего было есть. В магазинах на полках стояли банки с уксусом. Когда на площадях били кастрюлями и касками голодные женщины и рабочие, а на дорогах бандиты, урки, уголовники, авторитеты убивали и грабили всех, кого захотят.

Уникальные хроники, которые вы ещё не видели. Cобирательный портрет Александра Лукашенко сделал Григорий Азарёнок-16

Вы просто на минутку представьте себе. Молодой человек – 35 лет – приходит на высший пост в государстве. Заводы стоят, армии нет, милиции нет, в парламенте сидят прохиндеи и ворюги, которые сначала разрушили великое государство, а потом четыре года распиливали заводы и предприятия.

Уникальные хроники, которые вы ещё не видели. Cобирательный портрет Александра Лукашенко сделал Григорий Азарёнок-19

Тысячи безработных, а те, кто работает, получают зарплату, за которую ребенку не купишь банку молока. Село умирает без техники. И бесконечные эмиссары из-за рубежа, которые везут сюда гуманитарную помощь в виде законсервированных куриных ножек, а увозят достижения ученых, промышленные секреты и оборонные заказы. Вот в такой ситуации находился Александр Лукашенко в 1994 году.

Уникальные хроники, которые вы ещё не видели. Cобирательный портрет Александра Лукашенко сделал Григорий Азарёнок-22

Что он сделал? Он предложил свою программу. Она называлась «Отвести народ от пропасти». И не стал слушать советов ворюг и продавшихся бывших партноменклатурщиков. Он пошел к народу. Он провел референдум. Спросил у людей: «Вы верите мне?» Народ сказал: «Верю». И он стал действовать.

Уникальные хроники, которые вы ещё не видели. Cобирательный портрет Александра Лукашенко сделал Григорий Азарёнок-25

Если бы у меня была партия, если бы у меня были миллионы денег, я бы, может быть, выбирал другую тактику и стратегию управления нашим государством. Но у меня, кроме народа, простого человека, пенсионера и студента, рабочего и крестьянина, учителя и врача, простого государственного служащего, больше никого нет. Поэтому я вынужден… Точнее сказать, и поэтому я вынужден обращаться к вам.

Уникальные хроники, которые вы ещё не видели. Cобирательный портрет Александра Лукашенко сделал Григорий Азарёнок-28

Каких усилий стоило раскрутить эти предприятия, не мытьем, так катаньем найти деньги? Что думал и чувствовал тогда каждый день и каждую ночь, знает только он один. Ведь только неверный шаг – и ты будешь проклят.

Уникальные хроники, которые вы ещё не видели. Cобирательный портрет Александра Лукашенко сделал Григорий Азарёнок-31

Я никогда не забуду, как очень было тяжело в начале пути – а вы вспомните, вы же, преподаватели особенно, – мозги кипели. «Будем приватизировать, будем делить, частнику отдадим. Пойдем туда, пойдем в Европу. Границы уберем, то уберем, армия не нужна. Какая милитаризованная страна, ничего не надо!» А сегодня?

Так и я же был такой, как вы. Но мне хватило какой-то интуиции порой не сделать так, как делал весь мир, вся Россия, все. Мне говорили: «Да куда ты идешь? Ты же один. Посмотри, в каком направлении движемся». Я приходил, садился и думал. День, ночь думал: «А если я неправильно делаю? Народ проклянет».

Уникальные хроники, которые вы ещё не видели. Cобирательный портрет Александра Лукашенко сделал Григорий Азарёнок-34

Он взял на себя всю ответственность. Он сделал тогда то, что не мог никто. Уничтожил организованную преступность. Жестко уничтожил, вырвал ее с корнем. И наша страна навсегда забыла, что такое быть убитым на трассе за жалкие 50 долларов в кармане.

Уникальные хроники, которые вы ещё не видели. Cобирательный портрет Александра Лукашенко сделал Григорий Азарёнок-37

Дальше он стал строить: дороги, мосты, жилье, дома, агрогородки, деревни, музеи, дома культуры, храмы. В Минске выросли новые микрорайоны. Появились новые станции метро. Памятники – от грандиозного музея Великой Отечественной до малых знаков в сожженных деревнях.

Уникальные хроники, которые вы ещё не видели. Cобирательный портрет Александра Лукашенко сделал Григорий Азарёнок-40

Уже через несколько лет не стало голода. В стране исчезла разруха. Люди стали получать деньги. И это без нефти и газа, без алмазов и янтаря, без каких-либо серьезных природных ресурсов. Наша земля, которая считается зоной рискованного земледелия, наполнила прилавки десятков стран качественными, натуральными продуктами, такими, которые не делают больше нигде в мире. Все это только трудом белорусского народа и заботой его лидера. Мало кто задумывается сейчас: а чего ему это стоило?

Уникальные хроники, которые вы ещё не видели. Cобирательный портрет Александра Лукашенко сделал Григорий Азарёнок-43

И вот восстала это голограмма. Появились Telegram-каналы, появились рвачи-банкиры, предатели и бандиты. С помощью современных технологий промывания мозгов одурили часть населения и захотели все это забрать. Забрать, распилить, украсть и разрушить. Он должен был это допустить? Он мог это сделать? Пустить прахом всю свою жизнь, труды, заботы, а вместе с ними жизнь своей страны.

Уникальные хроники, которые вы ещё не видели. Cобирательный портрет Александра Лукашенко сделал Григорий Азарёнок-46

Что он чувствовал, когда, истекая потом, только-только переборов коронавирус, обращался к народу и Национальному собранию? Когда перед всей страной он поклялся, что не струсит, не предаст, не уйдет, не бросит свой народ? Потому что любимую не отдают.

Уникальные хроники, которые вы ещё не видели. Cобирательный портрет Александра Лукашенко сделал Григорий Азарёнок-49

О чем он думал, что он чувствовал, когда разъяренная, накачанная, подготовленная одурманенная толпа рабочих орала ему в лицо «Уходи»? Находясь на заводе, который только благодаря его усилиям не был закрыт, а эти самые рабочие не были выкинуты на улицу. Потом они одумались. Потом они все поняли. Но что было в тот момент? Ни один мускул на его лице не дрогнул.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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