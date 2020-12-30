Уникальные хроники, которые вы ещё не видели. Cобирательный портрет Александра Лукашенко сделал Григорий Азарёнок

Новости Беларуси. Конец года – это всегда повод оглянуться назад и поразмышлять, какой путь мы прошли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Александр Григорьевич Лукашенко. Президент Беларуси. Это человек, служивший в армии. Не много современных мировых лидеров проходили военную службу.

Но он не просто военный, он пограничник, а это особое восприятие мира. Там, на границе, в лесу, по-другому чувствуешь государство, особо чувствуешь родину.

Понимаешь, что именно ты защищаешь. Там, за чертой, уже чужая страна, а ты стоишь на своей земле.

Александр Лукашенко вышел из крестьян. Не из прогнившей брежневско-горбачевской диссидентствующей партноменклатуры, а из крестьян. По ним ХХ век проехался особенно жестко. Деревню рубили, ломали, кроили, а она выжила. Потому что там люди ближе всего к корням, к земле, они буквально общаются с ней. Мужики там суровые и упрямые.

Александр Лукашенко пришел к власти тогда, когда народ стоял у пропасти. Людям нечего было есть. В магазинах на полках стояли банки с уксусом. Когда на площадях били кастрюлями и касками голодные женщины и рабочие, а на дорогах бандиты, урки, уголовники, авторитеты убивали и грабили всех, кого захотят.

Вы просто на минутку представьте себе. Молодой человек – 35 лет – приходит на высший пост в государстве. Заводы стоят, армии нет, милиции нет, в парламенте сидят прохиндеи и ворюги, которые сначала разрушили великое государство, а потом четыре года распиливали заводы и предприятия.

Тысячи безработных, а те, кто работает, получают зарплату, за которую ребенку не купишь банку молока. Село умирает без техники. И бесконечные эмиссары из-за рубежа, которые везут сюда гуманитарную помощь в виде законсервированных куриных ножек, а увозят достижения ученых, промышленные секреты и оборонные заказы. Вот в такой ситуации находился Александр Лукашенко в 1994 году.

Что он сделал? Он предложил свою программу. Она называлась «Отвести народ от пропасти». И не стал слушать советов ворюг и продавшихся бывших партноменклатурщиков. Он пошел к народу. Он провел референдум. Спросил у людей: «Вы верите мне?» Народ сказал: «Верю». И он стал действовать.

Если бы у меня была партия, если бы у меня были миллионы денег, я бы, может быть, выбирал другую тактику и стратегию управления нашим государством. Но у меня, кроме народа, простого человека, пенсионера и студента, рабочего и крестьянина, учителя и врача, простого государственного служащего, больше никого нет. Поэтому я вынужден… Точнее сказать, и поэтому я вынужден обращаться к вам.

Каких усилий стоило раскрутить эти предприятия, не мытьем, так катаньем найти деньги? Что думал и чувствовал тогда каждый день и каждую ночь, знает только он один. Ведь только неверный шаг – и ты будешь проклят.

Я никогда не забуду, как очень было тяжело в начале пути – а вы вспомните, вы же, преподаватели особенно, – мозги кипели. «Будем приватизировать, будем делить, частнику отдадим. Пойдем туда, пойдем в Европу. Границы уберем, то уберем, армия не нужна. Какая милитаризованная страна, ничего не надо!» А сегодня? Так и я же был такой, как вы. Но мне хватило какой-то интуиции порой не сделать так, как делал весь мир, вся Россия, все. Мне говорили: «Да куда ты идешь? Ты же один. Посмотри, в каком направлении движемся». Я приходил, садился и думал. День, ночь думал: «А если я неправильно делаю? Народ проклянет».

Он взял на себя всю ответственность. Он сделал тогда то, что не мог никто. Уничтожил организованную преступность. Жестко уничтожил, вырвал ее с корнем. И наша страна навсегда забыла, что такое быть убитым на трассе за жалкие 50 долларов в кармане.

Дальше он стал строить: дороги, мосты, жилье, дома, агрогородки, деревни, музеи, дома культуры, храмы. В Минске выросли новые микрорайоны. Появились новые станции метро. Памятники – от грандиозного музея Великой Отечественной до малых знаков в сожженных деревнях.

Уже через несколько лет не стало голода. В стране исчезла разруха. Люди стали получать деньги. И это без нефти и газа, без алмазов и янтаря, без каких-либо серьезных природных ресурсов. Наша земля, которая считается зоной рискованного земледелия, наполнила прилавки десятков стран качественными, натуральными продуктами, такими, которые не делают больше нигде в мире. Все это только трудом белорусского народа и заботой его лидера. Мало кто задумывается сейчас: а чего ему это стоило?

И вот восстала это голограмма. Появились Telegram-каналы, появились рвачи-банкиры, предатели и бандиты. С помощью современных технологий промывания мозгов одурили часть населения и захотели все это забрать. Забрать, распилить, украсть и разрушить. Он должен был это допустить? Он мог это сделать? Пустить прахом всю свою жизнь, труды, заботы, а вместе с ними жизнь своей страны.

Что он чувствовал, когда, истекая потом, только-только переборов коронавирус, обращался к народу и Национальному собранию? Когда перед всей страной он поклялся, что не струсит, не предаст, не уйдет, не бросит свой народ? Потому что любимую не отдают.