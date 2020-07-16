Как правильно собирать ягоды комбайном?

Лето в самом разгаре, а вместе с ним и ягодно-грибной сезон. С этого года для любителей леса ввели долгожданное постановление, теперь официально: лесные дары можно собирать комбайном, однако не простым. Разрешённое приспособление не обрывает листья с кустарников и не приводит к их уничтожению.

Павел Фанзель, лесничий Светлоборского лесничества:

К комбайнам есть несколько определённых требований: расстояние между зубьями должно быть не менее 0,5 сантиметров, не должно быть каких-то режущих граней, чтобы не повреждать ягодник, чтобы стебель проходил через них. Стоит отметить, что раньше сбор ягод комбайнами был под строгим запретом. Однако с вводом новых правил лесных нарушителей также продолжают отслеживать. Несколько раз в день лесничие делают обходы, чтобы удостовериться, нет ли в лесу нарушителей.

Павел Станиславович во время обходов территории частенько изымал у нарушителей самодельные инструменты и даже собрал у себя небольшую коллекцию. Специалист рассказывает: собирая дикорастущие ягоды неправильно, ягодники вредят сами себе. Ведь выбрав удачную полянку и насобирав вожделенной черники самодельным комбайном, в следующем году на черничном месте может попросту ничего не найти. Павел Фанзель:

Умельцы народные изготавливали, вот такими комбайнами собирается ягодник с обрывом стеблей, листов. После этого урожая на этом участке намного меньше. Сбор такими комбайнами запрещён. Предупреждение или штраф до 20 базовых величин на физлицо.

Чаще всего отправляются собирать ягоды комбайном те, кто в последующем собирается лесные дары продать. Специалисты рассказывают: чтобы реализовать добытую ягоду, не нужно становиться торговать у дороги, надежнее отправиться в пункт сдачи лесных заготовок. Игорь Холодок, начальник отдела заготовок, ВЭД и рынков Минского областного потребительского союза:

Грибы, ягоды – всё можно сдавать, в принципе, в приёмный заготовительный пункт потребительской кооперации, в магазины – около 600 магазинов именно в Минской области осуществляют заготовку этой дикорастущей продукции. Точно так же можно сдавать в заготовительные пункты, которые находятся в каждом районном центре. Необязательно выходить на дорогу. Эту ягоду можно сдать в приёмном заготовительном пункте, который есть в каждом райпо, в магазинах, на которых висят объявления. Мы даём листовки, в средства массовой информации.