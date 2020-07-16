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Как правильно собирать ягоды комбайном?

16 июля 2020 08:15
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Лето в самом разгаре, а вместе с ним и ягодно-грибной сезон. С этого года для любителей леса ввели долгожданное постановление, теперь официально: лесные дары можно собирать комбайном, однако не простым. Разрешённое приспособление не обрывает листья с кустарников и не приводит к их уничтожению.

Как правильно собирать ягоды комбайном?-1

Павел Фанзель, лесничий Светлоборского лесничества:
К комбайнам есть несколько определённых требований: расстояние между зубьями должно быть не менее 0,5 сантиметров, не должно быть каких-то режущих граней, чтобы не повреждать ягодник, чтобы стебель проходил через них.

Стоит отметить, что раньше сбор ягод комбайнами был под строгим запретом. Однако с вводом новых правил лесных нарушителей также продолжают отслеживать. Несколько раз в день лесничие делают обходы, чтобы удостовериться, нет ли в лесу нарушителей.

Как правильно собирать ягоды комбайном?-4

Павел Станиславович во время обходов территории частенько изымал у нарушителей самодельные инструменты и даже собрал у себя небольшую коллекцию. Специалист рассказывает: собирая дикорастущие ягоды неправильно, ягодники вредят сами себе. Ведь выбрав удачную полянку и насобирав вожделенной черники самодельным комбайном, в следующем году на черничном месте может попросту ничего не найти.

Павел Фанзель:
Умельцы народные изготавливали, вот такими комбайнами собирается ягодник с обрывом стеблей, листов. После этого урожая на этом участке намного меньше. Сбор такими комбайнами запрещён. Предупреждение или штраф до 20 базовых величин на физлицо.

Как правильно собирать ягоды комбайном?-7

Чаще всего отправляются собирать ягоды комбайном те, кто в последующем собирается лесные дары продать. Специалисты рассказывают: чтобы реализовать добытую ягоду, не нужно становиться торговать у дороги, надежнее отправиться в пункт сдачи лесных заготовок.

Игорь Холодок, начальник отдела заготовок, ВЭД и рынков Минского областного потребительского союза:
Грибы, ягоды – всё можно сдавать, в принципе, в приёмный заготовительный пункт потребительской кооперации, в магазины – около 600 магазинов именно в Минской области осуществляют заготовку этой дикорастущей продукции. Точно так же можно сдавать в заготовительные пункты, которые находятся в каждом районном центре. Необязательно выходить на дорогу. Эту ягоду можно сдать в приёмном заготовительном пункте, который есть в каждом райпо, в магазинах, на которых висят объявления. Мы даём листовки, в средства массовой информации.  

Как правильно собирать ягоды комбайном?-10

В жаркий сезон массовые походы в лес могут повлечь за собой возгорания.   

Александр Бирюк, инженер по защите и охране леса:
При длительном отсутствии дождей, осадков, наступает 3-4 класс пожарной опасности. Соответственно, лесхозы с согласования исполнительной власти ограничивают посещения граждан. А при 4-ом классе запрещают посещение лесных насаждений. При отсутствии ущерба влечёт от предупреждения до 25 базовых. Если же был нарушен закон и это повлекло ущерб, то уже это 25-50 базовых.  

Собирать ягоды по новым правилам можно будет уже с этого сезона. Сроки сбора дикорастущих плодов традиционно устанавливают областные исполнительные комитеты с учетом местных условий.   

# Государственная лесная политика # общество

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