Ливни затопили турецкий курортный район Аланья

Сильные проливные дожди затопили турецкий курортный район Аланья. Осадки обрушились на регион в течение дня и привели к локальным подтоплениям. По последней информации, пострадавших и погибших нет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одном из участков дороги в воде застрял легковой автомобиль, внутри которого оказались заблокированы 8 человек. Спасатели прибыли на место и эвакуировали всех пассажиров. В нескольких подземных переходах уровень воды поднялся до критического значения, что сделало их непроходимыми. Затоплены и несколько предприятий.