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Ливни затопили турецкий курортный район Аланья

08 декабря 2025 08:26
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Сильные проливные дожди затопили турецкий курортный район Аланья. Осадки обрушились на регион в течение дня и привели к локальным подтоплениям. По последней информации, пострадавших и погибших нет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливни затопили турецкий курортный район Аланья-2

На одном из участков дороги в воде застрял легковой автомобиль, внутри которого оказались заблокированы 8 человек. Спасатели прибыли на место и эвакуировали всех пассажиров. В нескольких подземных переходах уровень воды поднялся до критического значения, что сделало их непроходимыми. Затоплены и несколько предприятий.

# Турция

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