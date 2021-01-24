«Появился стимул в жизни». Пенсионерка открыла своё дело и прославилась благодаря булочкам

Новости Беларуси. Вопросом, как снова найти себя и чем заняться после выхода на пенсию, задаются многие. Человек, который привык работать каждый день, с трудом находит себе место в спокойной несуетливой жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот и Галина Коксялова из деревни Большое Запоточье, что в Могилевской области, в какой-то момент спросила у себя: а как же быть теперь? Ответ подсказали дети. Взяв на вооружение Указ Президента, сын помог маме организовать собственный «пышный» бизнес.

Теперь в деревню за свежей вкуснейшей выпечкой приезжают и люди из города. Натуральный продукт ведь давно уже в тренде. Как после 60 лет примерить на себя роль бизнес-вумен и превратить хобби в реальные деньги? Рецепт «сладкого» бизнеса узнавала Юлия Мычка.

Галина Коксялова, жительница деревни Большое Запоточье:

У меня всегда скорость есть. Когда я в столовой работала, кормила по 140 человек, а со мной напарница (пекарь) Света Родионова работала. Мы с ней дружили. Она всегда мне говорила: «Ну что, самолет прилетел, сейчас включит шасси. Все бегом».

Галя по прозвищу «самолет» даже на пенсии не сидит сложа руки. В глубинке женщина умудрилась закрутить свое вкусное дело. На такую мысль Галину Петровну натолкнули дети. Чтобы мама не заскучала на заслуженном отдыхе, младший сын – пекарь – рассказал о новой форме самозанятости.

Валерий Коксялов, сын Галины Коксяловой:

Промониторив весь рынок, весь интернет, я увидел, что есть такой Указ, 337-й Указ Президента – о регулировании деятельности самозанятых. Предложил ей, на что она сказала: «Нет. Я ничего не знаю, что, куда». Поэтому мы с ней вместе съездили в налоговую, в санстанцию, в зональный центр Могилевской области, и все же она приняла решение такое. Однажды мы съездили в сельский Совет по месту жительства, и потихоньку она приступила к своим делам. С первых пирожков вкусное дело пошло как по маслу. Бюджет «сдобного старта» составил 100 рублей. На ингредиентах решили не экономить – в тесте только натуральные продукты. А начинка для сладких пирожков из своего сада.

Галина Коксялова:

Свои яйца. Если положено, например, на 100 булок 1,2 килограмма сахара, то все туда идет. 20 яиц, масло. На растительном масле пеку, на сливочном. Маргарин я не беру, мне не нравятся на маргарине булки. Сын Валерий выступил не только идейным вдохновителем, но и инвестором. Из столицы привез специальный духовой шкаф. Да, не новый, но работает отлично. На своей кухне Галине Петровне теперь уже тесно. В мечтах не только развернуть просторный цех на веранде, но и однажды въехать на торговую арену на своих колесах.

Галина Коксялова:

Есть у меня большая мечта – купить фургон. Но это мечта... Не знаю, сбудется ли она. Больших денег стоит. Мне хочется так, чтобы было, как в городе: жарят пирожки и булочки, торгуют, зимой тепло. Когда мороз сильный, очень холодно торговать. За два года Галина Петровна расширила ассортимент в два раза. Среди новинок – булочка с грушей под названием «Дюшес». Юлия Мычка, корреспондент:

Я очень люблю выпечку с грушей. Можно я посмотрю? У такой занятости, говорит хозяйка, одни плюсы. Работает она теперь два дня в неделю: один день выпекает, второй продает. Товар реализует в соседних деревнях. В дачный сезон спрос на булки увеличивается. К тому же в сельской местности хорошо налажено сарафанное радио. И начинающей бизнес-вумен это только на руку.

Галина Коксялова:

В первый раз, когда мы продавали, очередь была очень большая, брали очень помногу. И на 20 рублей, и на 15. И подошел кто-то с города, я уже не помню, и начали спрашивать: «Как эта выпечка?» Говорили, что «выпечка отличная, каждый раз все свежее. Не то, что в магазине».

Юлия Мычка:

Выпечка Галины Петровны не нуждается в дополнительной рекламе. Ведь когда работает деревенский кондитерский цех, аромат стоит на всю улицу. Потенциальный покупатель просто не в силах пройти мимо.

Надежда Каваленная, жительница деревни Большое Запоточье:

Зимой мы мало на улицу выходим, а летом вот, я даже не знаю, что она булки печет, а по запаху услышу и утром уже прихожу за булочками. Иногда часть выпечки удается продать прямо из печи, как сегодня, еще горячие пироги разметают соседи.

Галина Коксялова:

Какой-то стимул появился в жизни, детям помочь хоть немножко. Хочется жить, что интересное – после 60 лет хочется жить. Оглядываясь назад, Галина Петровна с улыбкой вспоминает, как 30 лет назад она приехала в Беларусь из Казахстана. Блондинка с длинным маникюром долго не могла привыкнуть к деревенскому укладу жизни. За эти годы Галина хорошо потрудилась в местном колхозе, вырастила троих сыновей и уже на пенсии основала свое маленькое дело. А это уже инвестиции в новое. Коза Люся и козел Борис – первые шаги навстречу свежей бизнес-идее – домашний сыр.